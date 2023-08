“Debemos analizar si es una ley estatutaria”: congresista Julia Miranda sobre cambios que se le harán a la reforma a la salud tras acuerdo nacional

J.M.: La solicitud de esa proposición es que todos los partidos tengan representación en la subcomisión, sin embargo, la mesa directiva en este momento no le dio trámite, yo me imagino que lo deberá hacer el próximo martes en la plenaria que ya quedó citado el proyecto para debate. Se debe conformar la subcomisión.

J.M.: No lo sé, nosotros lo presentamos ayer en la tarde en la sesión de la plenaria de la Cámara. Nadie me dijo nada, ni nadie se opuso, quedó aprobada y debemos iniciar el desarrollo de la implementación. Espero que la mesa directiva le dé trámite el martes por la tarde, que ya se convocó.

J.M.: No, nadie en absoluto.

J.M.: Realmente el tema de las entidades de carácter privado no es el fondo, si unas u otras, sino lo que nosotros hemos propuesto. Incluso lo propusimos para el proyecto radicado y es que haya una adecuada verificación de los recursos económicos. De ninguna naturaleza los recursos, y en el sector salud, sí que menos, son infinitos, entonces para nosotros esa tarea de verificación y auditación de los recursos debe quedar en el proyecto de ley. ¿Quién la haga? No sabemos a qué acuerdo podamos llegar, pero sin duda que se haga esa verificación será muy importante, precisamente por esa característica que tiene nuestro sistema de salud de que los recursos son finitos y no son suficientes hoy para cubrir todas las necesidades de la salud.