Renegociación de contratos financiados con vigencias futuras, la búsqueda en la que anda el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

En medio de las controversias que han surgido en el país, por lo que ocurrió con el decreto de liquidación del presupuesto 2024, en el que se dejaron 13 billones de pesos con discrecionalidad, para que pudieran ser asignados sin las reglas estrictas que incluye un presupuesto de la Nación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no solo expuso el panorama que han encontrado alrededor de la financiación de la infraestructura, sino que habló de una renegociación de contratos que son financiados con vigencias futuras (es decir, compromisos de presupuestos de años venideros).

La respuesta que fue desglosando el funcionario está en la fórmula establecida en el país para hacer los contratos de concesión con quienes ejecutan los recursos públicos, ya que Bonilla insiste en que “el Estado no hace obras”, solo entrega los recursos para que las hagan los concesionarios.

Mucho por corregir

Alrededor de esa búsqueda, el funcionario sustentó una serie de inconsistencias que hacen que los recursos públicos en materia de infraestructura, no se utilicen de forma eficiente. Puso por ejemplo el caso de la Vía al Llano, en la que hay 55 puntos críticos que están excluidos de la concesión, por lo cual, los tiene que asumir Invías, que es la entidad pública involucrada en el tema de obras civiles.

Bonilla agregó, para sustentar la necesidad de renegociación de contratos, que “los puentes se caen y se vuelven a hacer” y vuelven a tener errores, como el del caso Chirajara, que no está conectado a la vía.

Por esa razón, Bonilla enfatizó en que el debate que se ha suscitado en el país alrededor del presupuesto, no es menor. Pasa por la necesidad de que los contratos no se tengan que honrar si no tienen resultados efectivos.