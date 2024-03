Sablazo de Daniel Briceño a Gustavo Bolívar por su primer acto como director de Prosperidad Social: “Tiene las prioridades bien claras”

“Precisamente hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadanía, porque el presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos petristas purasangre, a colaborar en el Gobierno. En el caso particular, me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos, y lo único que puedo garantizar por ahora es que de esa entidad nunca se va a perder un solo centavo, ni un peso”, expresó Bolívar.

La respuesta de Bolívar a quienes lo criticaron por su nombramiento

“Porque si no tuvo estudio, la responsabilidad no es del que se roba el celular. Nunca ven las causas que originan la pobreza en Colombia, sino que le echan la culpa al pobre. Y creen que se puede superar la pobreza con la limosna. Muy católico el tema, pero la limosna nos hace superar la pobreza. A eso le llamaron los tecnócratas a propósito del nombre. Subsidio”, expresó Petro.

“Pero eso es lo que los llevó al nivel de riqueza que tienen hoy, de poderío que tienen hoy. Y el subsidio es lo contrario. Entonces dije, pues el DPS no. El DPS no puede ser el promotor de la pereza, como diría Uribe. Hay cierta pereza porque se acostumbra la persona a recibir y entonces no actúa en función de superar la pobreza. Pero ella misma no ayuda en superar la pobreza. Y nosotros tenemos que tener una sociedad del trabajo. El trabajo en el sentido del siglo XXI, es decir, muy productivo e intensivamente centrado en el conocimiento. No en lo físico, no en lo muscular. El trabajo muscular es del siglo XIX, la época de la esclavitud”, anotó el mandatario colombiano.