Salario mínimo 2024 en Colombia | “No es cierta la tesis de que si aumenta el salario real, disminuye el empleo”

“Ha crecido el empleo, más de 800 mil puestos de trabajo en un año (2023) a punto de terminar, que tuvo un incremento del salario mínimo de 16 puntos, mientras la inflación está a punto de llegar a un dígito”, indicó. “¿Qué significa eso? Que muchas de las teorías económicas que se ofrecen como de expertos, pues no fueron ciertas, porque el salario real creció en Colombia aproximadamente 6 puntos (…). Y ese salario real, al crecer, no tumbó el empleo. El empleo aumentó y de manera sustancial”, y puntualizó: “Es decir, que no es cierta la tesis de que si aumenta el salario real, disminuye el empleo”.