“Una reforma radical al sistema de salud no era necesaria y solo genera conflicto”: José Antonio Ocampo

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Yo he estado mucho más encima de la reforma pensional desde el punto de vista técnico. En el caso de salud, mis opiniones se basan en conversaciones con la Academia de Medicina y con expertos que la han estado analizando. Con ponentes no he hablado.

SEMANA: Volviendo a la reforma usted dice que esta debe negociarse con Hacienda y en ese frente ha habido una discusión de congresistas que dicen que no la aprueban hasta no conocer su costo fiscal y del Ministerio, que responde que no lo puede estimar hasta no conocer lo que se apruebe, ¿quién tiene la razón?