“La reforma a la salud necesita masiva información ciudadana, no solamente audiencias del lado del Gobierno”: expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a las audiencias que se están desarrollando desde el petrismo para conversar sobre la reforma a la salud, que está a la espera de ser discutida en el Senado en sus últimos dos debates. En las últimas horas se generó polémica porque han denunciado que no se estaría dejando participar a las EPS y a otros sectores que no están conformes con lo que se propone.

Uno de los temas que abordará Corcho en sus conversatorios es la regla fiscal que no fue presentada cuando era ministra y hasta ahora no se conoce un documento claro en ese sentido. Aunque en la Cámara se radicó un texto en ese sentido, desde el mismo Gobierno han aclarado que no se trata de la última palabra de lo que costaría el proyecto y que hasta que no se apruebe la reforma no se sabe cuánto le va a costar a los colombianos.