Juan Camilo Restrepo arremetió contra Guillermo Alfonso Jaramillo: “Cada declaración del Ministro de Salud se está convirtiendo en un espectáculo; la última fue patética”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no ha tenido un buen martes. Su propuesta a los empresarios de una reforma tributaria para financiar la reforma a la salud le salió costosa políticamente porque distintos sectores, entre contradictores e independientes al Gobierno de Gustavo Petro, le han recriminado sus polémicas declaraciones.

Al fin y al cabo, Jaramillo reconoció que el modelo de salud que estudiará el Senado en el primer semestre de 2024 no tiene recursos para su financiación y el Congreso lleva varios meses pidiendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que entregue el aval fiscal y financiero del proyecto para determinar cuánto vale ponerlo en marcha en Colombia.

Restrepo estima que “cada declaración del ministro de salud se está convirtiendo en un espectáculo . No tanto por lo que dice, pues la profundidad de sus argumentos acostumbran ser deplorables, sino por la manera acalorada como los profiere. Una mezcla de rabia, de ofuscación y de mal tono rodean siempre sus intervenciones públicas. Es un ministro termocefálico”, dijo.

Juan C. Restrepo Exministro de Hacienda | Foto: Daniel garzón

Según Restrepo, tanto el presidente Petro como el ministro Bonilla “vienen haciendo esfuerzos en las últimas semanas para aclimatar una tesis que, aunque será de muy difícil concreción si se presenta al Congreso, no deja de ser sorprendente: que es necesario bajarle el impuesto a las sociedades y subírselos a las personas naturales. Al paso que el ministro Jaramillo sale ahora con una idea bizarra, completamente encontrada con la del gobierno: que hay que subirle más los impuestos a las empresas para financiar la reforma de la salud”.

Dijo a renglón seguido que los bandazos en materia tributaria no provienen solamente del Ministro, a quien llamó termocefálico.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no ha dejado de polemizar en los últimos días. ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y remató: “Si de financiar la reforma a la salud se trata, el buen juicio aconsejaría que habría que comenzar por cuantificar (cosa que aún no se ha hecho), antes de seguir forzando su aprobación en la Cámara de Representantes con fórceps y mermelada, que es lo que viene haciendo el Gobierno. No hay que ser un adivino perspicaz para anticipar que si esta reforma se aprueba como vienen haciéndolo, el Gobierno y el ministro termocefálico terminará cayéndose, o en el Senado de la República o en la Corte Constitucional”.

Por último, el reconocido economista aseguró que, tras observar “todo este desorden y otros muchos aspectos que no alcanzan a analizarse, no es difícil coincidir con los ex ,ministros que pronostican que vamos hacia una catástrofe anunciada en la salud”.