“La salud en proceso de acabarse y con más impuestos se liquidará la economía”: Álvaro Uribe ante propuesta de una nueva tributaria para financiar la reforma a la salud

El presidente Álvaro Uribe no se quedó callado frente a la controvertida propuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo quien planteó la posibilidad de una nueva reforma tributaria para financiar la reforma a la salud en Colombia.

La razón obedece a que el alto funcionario reconoció que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene recursos económicos para financiar la reforma, una apreciación que, sin duda, revivirá las críticas del Legislativo que insiste en conocer de una vez por todas el informe fiscal y financiero del proyecto por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Y es que Jaramillo, sin asomo de duda, habló en Bucaramanga. y dijo que “después de mucho tiempo de idas y vueltas, quienes envejecemos por supuesto que vamos a necesitar más recursos. Listo, vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos jodan a nosotros y más bien ayúdenos (empresarios) a que hagamos una reforma tributaria en donde en vez de que tengamos… como hizo (Andrés) Pastrana, que hizo una reforma. Nos metió el 2, después el 4 para pagarles a los bancos, porque se habían quebrado. Después llegó el doctor (Álvaro) Uribe y nos clavó con el impuesto a la guerra ”, afirmó Jaramillo desde Bucaramanga, refiriéndose a las EPS, con quienes tiene un distanciamiento evidente.

Y siguió: “Entonces si falta la plata, si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero, y Andi dice que no hay dinero, y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata, ¿qué hay que darle más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar; a ver, entonces, hacemos la reforma”, agregó.