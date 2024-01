El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se puso rabioso en una entrevista radial cuando le preguntaron por la interinidad del Invima; colgó el teléfono

Jaramillo no quiso responder a esa pregunta y les dijo a los comunicadores que no le gustaba convocar a ruedas de prensa para hablar de un tema y le preguntaran por otros, algo que siempre ocurre en todos los encuentros entre periodistas y funcionarios públicos.

A renglón seguido, el Ministro dijo: “les agradezco mucho la oportunidad que me brindan, pero no pueden asaltarlo a uno, cuando a mí me llama José Luis- el productor del programa radial- y me dice que me va a preguntar una cosa y terminan preguntándole a uno de lo divino y lo humano”.