“El ministro no es antivacunas, como algunos lo han pretendido creer”: Guillermo Alfonso Jaramillo

Han sido tantos los señalamientos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , suscitados por las declaraciones que él mismo dio sobre el programa de vacunación que tuvo Colombia para la pandemia que el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro salió a aclarar que no es antivacunas.

“Los aprovechamos a todas y a todos ustedes para que sepan que el próximo 27 de enero hacemos otra jornada nacional (de vacunación). Lo estamos haciendo cada mes, incentivando la vacunación. El ministro no es antivacunas, como algunos lo han pretendido creer” , aseguró el ministro Jaramillo.

“Y, por su puesto, es importante que podamos lograr coberturas adecuadas y utilizar adecuadamente los recursos porque todo esto le cuesta al erario público, este es el impuesto de todos nosotros. De todos ustedes los que están aquí pagando por estas vacunas. Entonces, si no se utilizan, si no se promueven, si no se usan a tiempo, pues mañana tendremos riesgos y correremos riesgos”, agregó el funcionario del Gobierno.