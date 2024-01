“Sí tenemos vacunas disponibles”: Minsalud niega escasez de biológicos y de camas UCI; es obligación de EPS vacunar a la población, dice

“No hay un aumento de casos que nos obligue a tomar medidas extraordinarias”, señaló Jaramillo y explicó se trata de un virus que seguirá mutando y produciendo nuevas cepas y linajes. “Sí tenemos en el país una nueva cepa de coronavirus y se sigue manteniendo en un 50 por ciento la XBB.1.5; sí ha habido un aumento de casos, aunque no exagerado. Y próximamente nos van a llegar nuevas vacunas, ya las pedimos y aún tenemos bivalentes”, comentó.

En pleno pico de enfermedades respiratorias, el ministro señaló además que el covid-19 no representa el virus que está disparando el mayor número de casos, a diferencia de la influenza y el virus sincitial respiratorio (VSR).

“Minsalud manda un mensaje contradictorio: pide a la gente que se vacune, pero en el país no hay vacunas”: expertos lanzan alerta ante la llegada de la variante JN1

Contexto: “Minsalud manda un mensaje contradictorio: pide a la gente que se vacune, pero en el país no hay vacunas”: expertos lanzan alerta ante la llegada de la variante JN1

En ese sentido, el ministro indicó que Colombia “sí hay vacunas disponibles. Tenemos la bivalente de Moderna, unas 757.000; hay de Sinovac, casi tres millones de vacunas. Las hemos llevado al territorio, algunos territorios no quieren o no han aceptado más. Y en otros casos no nos piden las vacunas”.