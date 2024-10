Desde pequeña, su gran sueño fue tener una empresa propia y aunque su camino no fue fácil debido al sesgo económico que enfrentaba en ese momento, no se rindió, estudió negocios internacionales y su alma de emprendedora la llevo a querer superarse aún más, “no podía ser empleada, mi pasión me llevo a querer más y avanzar hasta ser una gerente de compras” , señaló Aguilar.

En su trayectoria profesional Diana se enfrentó a los comentarios de muchas personas que en algún momento no entendieron que ella podía llegar a ser una líder capaz, “había muchas voces que me desanimaban y decían que no era capaz de cumplir con ciertas metas, tal vez, porque era muy joven, por ser mujer u otros factores, lo que me sirvió fue acercarme a algunos mentores que me llevaron de la mano a creer en mi sueño”.