¿Qué opina María Isabel? Empezó la cadena con Cadena

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 17 de enero en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno a la reaparición flash del ministro de Salud, quien como digo, reapareció ayer poniéndole ambiguamente el pecho a la escasez de vacunas frente al surgimiento de las nuevas cepa del Covid, por la cual el ministro nos pide a los colombianos no preocuparnos y al aumento de la influenza y de las complicaciones pulmonares entre los colombianos debidos, según él, a otro tipo de virus distintos del covid.

Pero digo que su reaparición fue ambigua, porque asegura el ministro que vacunas hay, pero que es que los colombianos no han querido acudir a vacunar a sus hijos con las existentes Sinovac de origen chino. Pero la verdad, verdad, yo no he visto sino un ministro políticamente activista y muy poca campaña del gobierno en salud para convocar a los ciudadanos a la vacunación masiva, como se veía en el gobierno anterior, con sitios destinados especialmente para tal efecto.