Vacunas anticovid para niños: Minsalud dice que en el país hay disponibles 3 millones de dosis para mayores de 3 años

En diciembre pasado, la Sociedad Colombiana de Pediatría, SCP, la Asociación Colombiana de Infectología, ACIN, y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología lanzaron una preocupante alerta en el país, al advertir la no disponibilidad de vacunas contra el covid-19 para atender a niños, adolescentes y gestantes.

Sin embargo, este martes en rueda de prensa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no existe tal escasez para población pediátrica y aseguró que el país cuenta actualmente con más de 3 millones de dosis de la vacuna de Sinovac, “que se puede aplicar a partir de los 3 años de edad. Esa es una vacuna que está disponible. Y se puede usar siempre y cuando la persona no se haya aplicado una de ARN Mensajero”.

Según Jaramillo, el semestre pasado el país adquirió vacunas pediátricas y las tuvo disponibles varios meses. “Son vacunas que se trajeron especialmente para la atención de pediatría y nosotros esperábamos que hubiera existido una vacunación importante y que las vacunas se hubieran utilizado eficientemente, pero no fue así”.

En ese sentido, el ministro de Salud generó controversia y le respondió al secretario de salud distrital y sostuvo que durante el año pasado había más de 130.000 biológicos disponibles para Bogotá, “se entregaron 80 mil y la Secretaría solo aplicó el 17 por ciento” (...) Si se hubieran utilizado en su totalidad y nos hubieran pedido las 11.000 vacunas que estaban en depósito se hubiera podido cubrir entre el 50 y el 60 por ciento de los niños de Bogotá, pero no se hizo. Y ahora vienen a preguntar ¿dónde están las vacunas? Fue que no se utilizaron”, señaló Jaramillo.

“Minsalud manda un mensaje contradictorio: pide a la gente que se vacune, pero en el país no hay vacunas”: expertos lanzan alerta ante la llegada de la variante JN1

Vacunas para adultos

En ese sentido, el ministro indicó que para la población adulta en Colombia “hay vacunas disponibles. Tenemos la bivalente de Moderna, unas 757.000; hay de Sinovac, casi tres millones de vacunas. Las hemos llevado al territorio, algunos territorios no quieren o no han aceptado más. Y en otros casos no nos piden las vacunas”.