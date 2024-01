¿De qué se trata la ‘Enfermedad X’? Podría ser 20 veces más mortífera que el covid-19, según la OMS

Y, pese a que el covid-19 no se ha ido y sigue mutando con nuevas cepas y sublinajes, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió durante el Foro Económico Mundial de Davos de una “nueva enfermedad X”, que podría resultar 20 veces más mortífera que el covid-19.

Sin embargo, no se trata de una nueva patología. La OMS plantea una hipótesis en caso de que no se aborden programas conjuntos y redes de salud pública a tiempo, pues no se descarta que el mundo pueda enfrentar otras pandemias.