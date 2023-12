Acemi asegura que “no hubo aumento real de la UPC”; presidente Petro le respondió a las EPS

De acuerdo con el MinSalud, este incrementó se fijó soportado en la inflación del 9,73 % más un 2,28 % de inclusiones para la actualización de servicios y tecnologías. “Luego de ser aplicada la metodología, el incremento de la UPC sería del 6,71 %; no obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social decide aumentar según el IPC proyectado por el MHCP (9,73 %), es decir, 3,02 % adicional”, informó la entidad.

“El Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12,01 % no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del sistema que le da salud a los colombianos”.