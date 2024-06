“Llegó el momento de decir que la política de seguridad y defensa del Gobierno fracasó”: Cámara debate moción a Iván Velásquez

“Dicen que no entregan las armas, que no se van a desmovilizar, que la guerra hay que sentirla en el interior del país y en las ciudades, que el dominio territorial lo van a seguir. Entonces, ¿a qué estamos jugando con el tema de la paz total? Esto es un llamado directo, esto es un tema serio. Nosotros somos de región y nos duele nuestro país, por eso necesitamos resultados. Si no hay seguridad, no hay inversión”, sostuvo el representante Eduard Alexis Triana Rincón.