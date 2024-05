Ministro de Defensa, Iván Velásquez, deberá responder a moción de censura en el Congreso por crisis de orden público en el país

El congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, presentó una citación para que el ministro Velásquez responda en medio de una moción de censura que tendrá que capotear el Gobierno. El representante del Centro Democrático reclama que no se ha atendido la situación de orden público y que Velásquez es el responsable.

Por ahora no hay una fecha confirmada de cuándo se podría llevar a cabo este debate, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, deberá ser quien cite en las próximas semanas. Primero se dará el debate y luego la votación para determinar si Velásquez sigue en el cargo.

No se trata del único ministro del Gobierno que deberá enfrentar un proceso de este tipo. También han sido citadas la vicepresidenta y ministra de Igualdad Francia Márquez, el ministro de Minas Andrés Camacho y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Estas iniciativas han sido presentadas principalmente por miembros de Cambio Radical y el Centro Democrático.

Uno de los argumentos para citar a la vicepresidenta es la falta de ejecución y algunos de los programas que se han implementado desde el Gobierno a través de esta cartera. Por ejemplo, cuestionan que el decreto por medio del cual se crea el programa de Jóvenes en Paz, que Petro referenció como “pagar para no matar”, no dispone de un mecanismo claro que garantice la custodia de los menores. Estos jóvenes están recibiendo un millón de pesos para no delinquir.