Humberto de la Calle le llama la atención tras propuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo de otra tributaria para financiar la salud: “Claridad por favor. Pensar antes de hablar”

“El hablantinoso ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dice que el problema principal del sistema de salud es la falta de recursos y que la solución es decretar impuestos. Es un avance porque hasta ahora no hemos podido saber cuál es el costo fiscal de la reforma “, dijo el senador.

“El presidente Gustavo Petro propuso reorganizar la carga tributaria. Menos sobre las empresas, más sobre las personas. No es una idea absurda. En el Ministerio de Hacienda se dijo que el efecto en el recaudo sería neutro”, recordó.

Sin embargo, “ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el contrario, dice que se necesitan más recursos para la salud. Y es la hora que no se sabe cuánto cuesta la reforma, pese a lo cual se insiste en aprobarla a ciegas”.

De la Calle, visiblemente preocupado por las declaraciones de Jaramillo, remató: “ Sin ánimo polémico, eso no es serio. Claridad por favor. Pensar antes de hablar. Coordinar ”.

Además, la iniciativa llegará al Senado con la desconfianza de que la reforma a la salud está desfinanciada, porque Guillermo Alfonso Jaramillo reconoció que no hay dinero. Si eso es real, ¿para qué seguir insistiendo en la propuesta del Gobierno Petro?, preguntan algunos congresistas de la oposición .

Desde Bucaramanga, Jaramillo dijo textualmente: “Entonces, si falta la plata, si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero, y Andi dice que no hay dinero, y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata, ¿qué hay que darle más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver entonces, hacemos la reforma”, agregó.