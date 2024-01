“Dejémoslo a él que divague’, dijo Ricardo Bonilla, MinHacienda, sobre propuesta de su homólogo Guillermo Jaramillo, con reforma tributaria para financiar el sistema de salud

En uno de esos abordajes que le hace la prensa a los funcionarios públicos, al ministro Bonilla le preguntaron sobre la propuesta expuesta públicamente por Jaramillo. En respuesta, el jefe de la cartera de las finanzas públicas reafirmó su posición, según la cual, “ la reforma tributaria que vamos a hacer es solo para ajustar el impuesto de renta corporativo, no es para aumentar ingresos”, enfatizó.

No faltan quienes expresan que “es un globo”, como sostuvo el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Esto, porque están en capilla varias reformas que, si o si deben pasar antes de terminar el primer semestre, so pena del hundimiento en el Congreso de la República, lo que haría más complejo tramitar ahora una reforma tributaria (otra), pese a que en varias oportunidades se había hablado de que, luego de la ya aprobada en 2022, no habría otra cercana en el horizonte