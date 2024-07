Management: la constante es el cambio

Dinero convocó a 20 expertos de universidades y consultoras de primer orden en Colombia, Estados Unidos, España y Venezuela para hablar sobre el estado del conocimiento en las diferentes áreas del management y su relevancia para Colombia. El resultado es un mapa de navegación empresarial para enfrentar los grandes retos que esperan a nuestras empresas.



El nivel de expectativa sobre lo que el gerente de una empresa debe ser capaz de hacer nunca había sido tan alto. Graves amenazas sin antecedentes se presentan en múltiples frentes al mismo tiempo, desde competidores originarios de todas partes del mundo hasta posibles atentados terroristas cuyas consecuencias podrían paralizar las operaciones de las empresas más poderosas. No es posible siquiera anticipar todos los escenarios, pero se espera que los gerentes hayan considerado estas posibilidades en sus estrategias y tengan lista una salida. La disponibilidad de información hace que la velocidad se acelere, los resultados en todas las áreas pueden medirse prácticamente en tiempo real y se espera que los gerentes planteen soluciones en tiempo real. El gerente debe coordinar la acción integrada de su empresa en este entorno de permanente cambio y, además, debe parecer que lo hace sin esfuerzo.



Así como evolucionan los retos, también está evolucionando el conocimiento sobre administración o management. El procesamiento de la experiencia que se realiza en los centros de pensamiento del mundo, en particular en las universidades y las firmas consultoras, avanza a grandes pasos. La aceleración de la competencia que ha ocurrido con la globalización ha creado una explosión de conocimiento, pues cada vez hay más experiencias empresariales documentadas en todo el mundo, que pasan a ser analizadas en forma sistemática en busca de las lecciones y las claves para el futuro. Se lleva a cabo una constante revaloración del aprendizaje sobre la realidad.



En este número especial de Dinero, que corresponde a nuestra Edición 200, ofrecemos a nuestros lectores una mirada sobre el estado del conocimiento en diferentes áreas del management, con énfasis en la realidad colombiana. Convocamos a un grupo de autores internacionales de primera línea para que les contaran a los lectores de Dinero cuáles son los recientes aportes que los centros de pensamiento consideran relevantes y para que analizaran la incidencia de esos conceptos en el caso colombiano. Tenemos decanos y catedráticos de algunas de las principales facultades de administración del país, incluyendo los Andes, Icesi y Eafit. Como algo muy especial, escribieron en forma exclusiva para Dinero varios profesores de las principales escuelas de administración del mundo, como Wharton, Kellogg, Cornell, Carnegie Mellon y el Instituto de Empresa. Tenemos también contribuciones exclusivas de consultores de algunas de las consultoras líderes en el planeta, como McKinsey & Co, Stern Stewart & Co y PriceWaterhouseCoopers.



El resultado de este conjunto de ensayos es una visión de actualidad palpitante sobre las perspectivas que ofrece el conocimiento en management y su utilidad para Colombia. Es un llamado a la reflexión en nuestras empresas, para que tengamos una noción clara de los retos y las oportunidades que nos esperan. Vivimos una época extraordinaria. Los peligros nunca habían sido tan grandes ni las empresas colombianas habían enfrentado una competencia tan dura. Al mismo tiempo, sin embargo, se abren oportunidades que los colombianos ni siquiera nos habíamos atrevido a imaginar. El nivel de exigencia sobre los gerentes colombianos va a ser cada vez mayor, pero las posibilidades de retribución al esfuerzo lo serán también. La capacidad para integrar el conocimiento a nuestra realidad y para mezclar la sabiduría de la experiencia con la riqueza del análisis será una constante en las empresas exitosas del mañana.