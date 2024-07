¿Qué va a pasar con el Éxito, dado el endeudamiento de Casino?

Esto ha llevado a multinacionales del sector a cambiar todos los paradigmas no solo del modelo de negocio sino de su estructura financiera y esto es precisamente lo que le sucede a Casino, que enfrenta una difícil situación por causa de la creciente deuda que tiene su accionista mayoritario Rallye.

La situación no parece clara y aunque el grupo francés ha salido a desmentir estas posibles opciones, lo cierto es que alguna decisión tendrá que tomar para hacerle frente a la situación, pues enfrenta dificultades financieras, con alto endeudamiento y una reducción de 3,4% en sus ventas consolidadas en el primer semestre, las cuales pasaron de 18.439 millones de euros entre enero y junio de 2017 a 17.816 millones en el mismo lapso de este año. Su Ebitda también cayó 3,2%.

Esta problemática llevó a la organización a anunciar la ejecución de un plan de venta de 1.500 millones de euros en activos no estratégicos para reducir su deuda. De ese total, 1.000 millones de euros, corresponden a activos inmobiliarios.

Lo que hasta ahora se conoce es que Casino ya ha acordado la venta de 55 activos inmobiliarios de Monoprix, minorista francesa, por un monto de 565 millones de euros y la enajenación del 15% de Mercialys, –compañía que opera propiedades inmobiliarias– para un total de 778 millones de euros.

Pero esta cifra no le alcanza para reducir mucho su deuda, por eso la probabilidad de que decida vender activos en Latinoamérica sigue latente y así lo perciben los analistas.

Escenarios

¿Cuáles podrían ser los posibles escenarios? Las opciones son diversas. Analistas indican que una de ellas es que un fondo de inversión privado muestre interés en adquirir la totalidad de los activos en la región; sin embargo, pareciera muy difícil que un solo comprador quiera quedarse con todos estos activos, dado su gran tamaño.

Un experto del mercado indica que para un fondo inversionista resultaría un negocio interesante dado que se trata de un conglomerado que tiene muchos negocios, con estructuras y costos financieros diferentes. Esto le permitiría darle diversos usos en términos de costos de operación, en temas societarios y de negocios anexos que pueden ser divididos. En la lista de posibles candidatos, dada su fortaleza financiera, podrían estar Advent, General Atlantic y 3G.

Puede leer: Las lecciones de las empresas más grandes de Colombia

Otro frente podría estar relacionado con un posible interés de Walmart o de Carrefour. No obstante, Camilo Thomas, director de acciones de Alianza Valores, considera que si bien la multinacional estadounidense tiene un gran músculo financiero, acaba de vender sus activos en Brasil y no tendría sentido que quisiera volver a este mercado. A esto se suma que no tiene interés en comprar activos físicos, sino que quiere fortalecerse en ventas online.

En el caso de Carrefour, esta cadena ya operó en el país, conoce el mercado y eventualmente podría estar interesada en regresar comprando los activos del Éxito, conglomerado que está avaluado en cerca de $6,6 billones y cuenta con 9.700 accionistas. Andrés Moreno Jaramillo, experto en acciones, considera que el mercado ha cambiado y el Grupo Casino ha obtenido una gran utilidad en la cadena colombiana vía marca, precio y rendimientos.

Un análisis de Casa de Bolsa indica, que cualquiera que sea la estrategia de Casino para disminuir su balance de deuda, esta tendrá consecuencias negativas para Grupo Éxito.