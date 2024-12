Los enormes retos que tiene Perú para reabrir su economía

Según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, no todas las actividades en estos rubros funcionarán desde esta primera fase (se ha priorizado a la minería de gran escala, a las empresas de comercio electrónico, a los restaurantes que tengan su propio servicio de delivery, por citar algunos ejemplos). Además, la forma de operar no será la misma, ya que se han establecido diversos requerimientos sanitarios para las empresas de parte del Ministerio de Salud (Minsa) y de otros ministerios.

Según estima el Ministerio de Economía y Finanzas, el 70% de la economía debería estar operando al finalizar la primera etapa (que en teoría acaba a fines de mayo).

Algunos ministerios han hecho incluso proyecciones más específicas. José Antonio Salardi, viceministro de Mype e Industria de Perú, explica que en esta primera fase se contempla la reactivación de 4.058 empresas de los sectores textil, comercio de bienes para el hogar y restaurantes. "Todas las fases contemplan la reactivación de micro, pequeñas y medianas empresas", añade Salardi.

Escenario complejo

Más allá de los pronósticos y que reiniciar actividades productivas es positivo para muchas familias, el Perú afronta el enorme desafío de tener una economía altamente informal.

De acuerdo con varios académicos, más del 70% de los trabajadores peruanos son informales. Es decir, no están en planilla, no pagan impuestos, no contribuyen al sistema privado o al sistema público de pensiones, o no poseen un seguro de salud.

A ello se suma que más de la mitad de empresas peruanas operan con cierto nivel informalidad (no pagan impuestos o simplemente no figuran en ningún registro estatal). "Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2018 habían cerca de 9,7 millones de empresas, de las cuales solo el 25% (2,4 millones) eran formales", comenta Tilsa Oré, profesora de economía de la Universidad de Piura.

En este contexto, si bien el Gobierno solo ha autorizado el funcionamiento de algunas empresas, lo cierto es que esa disposición no evita que varios negocios y trabajadores informales realicen sus actividades.

Hoy es muy común ver en Lima y otras ciudades tiendas y comercios que operan a puerta cerrada, situación que puede aumentar en los siguientes días dado que la capacidad para fiscalizar del Estado es muy baja.