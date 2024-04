Alertan inconsistencias en Reforma a la Educación, con el proyecto casi aprobado en el Congreso

Sobre el tema, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) destaca que la educación debe ser considerada como un bien “común”, no “social”, para evitar restricciones al crecimiento de la educación privada, contrariando lo establecido en el artículo 68 de la Constitución y sugiriendo cambios en la gobernanza educativa.

“En el texto no se especifican los criterios para aplicar dicha progresividad ni los medios financieros de cómo se llevará a cabo y otros requisitos necesarios para cumplir con los compromisos de la ley. Además, no hay claridad sobre cómo financiar un sistema educativo en el que también participan instituciones privadas, ya que la capacidad de las instituciones públicas no es suficiente para atender la demanda de colombianos que requieren educación”, puntualizó Mazo.