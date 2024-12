Presidente del Icetex explica los ocho cambios fundamentales en materia de créditos

Manuel Acevedo (M.A.): Estaba claro en el Gobierno la necesidad de hacer una reforma del Icetex. Inclusive, me atrevo a decir que dentro de la entidad se sentía la necesidad. Cuando suceden las marchas que conducen a los acuerdos del 14 de diciembre de 2018, uno de los temas que hizo parte de los acuerdos fue la reforma del Icetex. Como anécdota, fue uno de los temas en los que hubo menos discusión, porque tanto estudiantes, profesores y Gobierno estábamos de acuerdo en que había que reformar la entidad. La discusión giró alrededor de cuál debía ser el estamento que haría la reforma. Ahí nace la ‘Comisión para la Reforma del Icetex‘. Esa comisión empezó a operar el 1 de febrero del 2019, mucho antes de los hechos que están asociados a las marchas del 21 de noviembre, y desde ese día empezamos reuniones mensuales.

Sin embargo, entre los usuarios de la entidad crediticia preocupa el hecho de que los anuncios sí se materialicen y no se queden solo en palabras. En diálogo con SEMANA EDUCACIÓN, el presidente del Icetex, Manuel Acevedo, habló de cómo se implementarán los cambios en la entidad y la forma en la que beneficiarán a más de 600 mil usuarios.

S.E.: ¿Qué temas se trataron en la Comisión desde ese momento?

M.A.: Hubo tres momentos: primero trabajamos para que todos los integrantes de la Comisión entendieran la entidad, su origen las leyes que las cobijan, las características de los servicios que ha prestado. En segundo término, abrimos el escenario para que todos los integrantes de la comisión, que tuviesen interés en presentar propuestas, las presentaran. Allí escuchamos propuestas de todo tipo, desde las que hablan que la entidad debería financiarse completamente del Presupuesto General de la Nación y en consecuencia solamente otorgue créditos condonables, hasta propuestas que fueron bastante más agresivas que hablaban, por ejemplo, de que la entidad fuese no solamente autónoma sino que aumentase para ciertas líneas las tasas de interés. Finalmente, hicimos un ejercicio de condensación por categorías, y empezaron a emerger los cinco ejes de la reforma. Esto es lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses. Lo que pasa es que se ha hecho mucho más visible el proceso con lo ocurrido, pero esta transformación se viene dando desde hace ya 18 meses.

S.E.: De esos cinco ejes, el primero fue el del plan de alivios, anunciado el 23 de diciembre, en el cual se crean 8 medidas relacionadas con incentivos y condonaciones. ¿Cuál será el cronograma de aplicación de estas medidas pues al momento el Icetex continúa con las mismas características?

M.A.: Hay dos conjuntos de medidas, algunas de corto plazo, para las cuales ya están todos los instrumentos legales necesarios y para las que necesitamos que la junta directiva apruebe el documento técnico. Eso sucederá en la sesión prevista para finales de enero, de tal manera que podamos hacer los cambios en los sistemas de información en las plataformas informáticas y puedan estar disponibles para los usuarios. Son cuatro las medidas en las que requerimos únicamente de la aprobación de la junta directiva.

S.E.: ¿Cuáles son esas medidas a corto plazo?

M.A.: La primera, muy importante. A hoy el reglamento dice el joven tiene derecho a unos giros correspondientes a su plan de estudios. Si es un programa de 8 semestres, le doy 8 giros; si es de 10, le doy 10, y tiene derecho a dos más. Entonces de 8 puede pasar a 10 y de 10 a 12. Sin embargo, había casos donde podían hacer doble titulación, y podían atrasarse con alguna materia y no terminaban su carrera en los 12 semestres que están establecidos. Hoy, cuando necesitan el giro 13, les decimos que no. Entonces, la primera medida va a ser que puedan no tener hasta 12 giros sino hasta 14. Son dos adicionales a los que hoy están vigentes.

S.E: ¿Qué cambiará en las líneas de crédito?

Los beneficiarios podrán cambiar hasta por una vez las líneas de crédito que tienen vigentes. Muchas veces el núcleo familiar del joven y sus padres toman un crédito que no es el más acorde a sus necesidades y cuando lo van a cambiar no se puede. Ahora van a poder solicitar por una vez durante el periodo de estudios cambiarse a otra línea que se ajuste mejor a sus condiciones.

S.E.: ¿Y las otras dos medidas cuáles son?

M.A.: El tercer punto es que cuando los jóvenes deben hacer pagos durante el semestre, tienen que estar al día para poder renovar. Si hoy están en mora y se quedan en mora, no les permitimos renovar. Y si no renuevan, la universidad no los deja matricular y salen del sistema de educación superior. Esta medida va a permitir la condonación de los intereses corrientes y de mora para quienes tengan morosidad entre 31 y 90 días de tal manera que puedan ponerse al día, renovar y continuar. El punto final es la ampliación de los plazos para el pago.