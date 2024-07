El TLC y la Costa Caribe colombiana

Lugar: Universidad Del Norte, Barranquilla

Fecha: Lunes 27 de Septiembre

Hora: 8:00 a 1:00 p.m.



PRESENTACIÓN



Para el gobierno colombiano, el inicio de las negociaciones es un logro largamente esperado. Desde 1994, cuando se inicia el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta en inglés), el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo manifestó el interés de Colombia por ingresar a lo que se denominaba el Nafta ampliado. Desde entonces, Colombia ha buscado de diversas maneras concretar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.



Las negociaciones iniciadas el pasado mayo, dan inicio a un complejo y largo proceso que se extenderá hasta bien entrado el año 2005. El resultado exitoso de este proceso dependerá de la claridad de metas y objetivos con que los representantes de Colombia lleguen a la mesa de negociación y del grado de consenso alcanzado en la sociedad colombiana.



¿Cómo incide la firma de tratados de libre comercio en las regiones? ¿Cómo deben prepararse para maximizar las oportunidades, así como prepararse para enfrentar los desafíos y oportunidades que los tratados propiciarán a nivel regional?

Esta dimensión regional relativa al TLC resulta de fundamental importancia para la costa del caribe colombiana. El foro Uninorte-Semana busca profundizar el análisis y la discusión sobre la preparación de los diversos actores públicos y privados en el desarrollo de una agenda interna que aliste a la región para un mejor aprovechamiento del tratado.



AGENDA



El foro consta de dos paneles: el primero, se orienta a el análisis del impacto en las regiones de países que ya han firmado tratados de libre comercio con los estados Unidos, presentará los casos de México, Chile y Estados Unidos.

El segundo panel, estará dedicado al análisis de oportunidades y retos de la Costa Caribe colombiana, expectativas frente al TLC y las asignaturas pendientes que la región debe atender. De la misma manera, en esta parte se analizará el lugar de la Costa en el contexto nacional y la importancia de la dimensión regional en la agenda interna de la negociación del TLC.



PROGRAMA



7:30 a.m. Registro de participantes



8:00 a.m. Instalación del Foro

Jesús Ferro Bayona, Rector de la Universidad del Norte

Alejandro Santos, Director de la Revista Semana



8:15 a.m. Intervención Ministerio de Comercio Industria y Comercio

Doctor Jorge Humberto Botero, Ministro



9:00 a.m. PANEL 1: El TLC y las Regiones: la experiencia internacional

Jhon O'Leary - Estados Unidos (Negociador para la firma del tratado con otros países)

Rigoberto Flórez - México (Consejero comercial de la embajada de

México en Colombia)

Chile

Roberto González - Moderador



10:30 a.m. Coffee Break



10:45 a.m. Presentación Hernando José Gómez - Director para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos



11:30 a.m. PANEL 2: La Agenda interna del Caribe colombiano

José Leibovich - Subdirector del Departamento Nacional de Planeación

Haroldo Calvo - Profesor de la Universidad del Norte (expondrá el impacto de la firma del tratado para la Región Caribe)

Jorge Alberto Velásquez - Consultor empresarial (explicará el impacto de la firma del tratado para Antioquia)

Arturo Sarabia - Moderador



