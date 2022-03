¿Aún no sabe por quién votar? Esta ‘app’ le podría ayudar a encontrar su candidato

Faltan pocos días para que los colombianos vayan a las urnas a elegir a los integrantes del próximo Congreso de la República, al que aspiran a llegar 2.966 candidatos de diferentes partidos y movimientos que se verán las caras el próximo domingo 13 de marzo. Son 102 curules en el Senado y 182 escaños en la Cámara de Representantes los que estarán en juego.

Si aún no ha definido por quién votar, sepa que estudiantes de la Universidad de los Andes crearon un juego que le podría ayudar si todavía no tiene claro sus candidatos al Senado y Cámara. Basta con responder 23 preguntas para que el resultado le cuente cuáles son más afines a su pensamientos, creencias u opiniones.

Se trata de Populus 2022, una aplicación creada por Congreso Visible, junto con Keep Up News, la cual en tan solo cinco minutos les recomienda a los ciudadanos los candidatos al Senado más afines a sus posturas.

Santiago Villadiego, gerente de Operaciones de Keep Up News, explicó que “a través de nuestros contenidos en redes sociales identificamos que la mayor barrera para salir a votar es no conocer a fondo las propuestas de los candidatos. Particularmente para los jóvenes, es difícil acceder a la información o filtrar en redes sociales entre tantos candidatos. Populus Senado 22 facilita ese proceso”.

Para estas elecciones se presentaron al Senado un total de 997 candidatos y candidatas, agrupados en 25 listas, de las cuales nueve son para aspirar a la circunscripción indígena. Para la Cámara de Representantes hay 33 listas que acogen a 1.562 candidatos y candidatas, agrupados así: 12 para la circunscripción indígena; 131 de los afros; 23 a la internacional; y el resto de los aspirantes están distribuidos en las curules de los 32 departamentos.

Para utilizar Populus, los ciudadanos deben acceder a https://keepup.news/senado-22 para responder el cuestionario, el cual está compuesto por 23 preguntas relacionadas con la despenalización del aborto, glifosato, diálogos de paz con el ELN, matrimonio igualitario, educación pública gratuita, Esmad, entre otros temas claves de campaña.

“La herramienta proporciona información relevante para que los ciudadanos que quieran votar en las elecciones al Congreso puedan conocer las posturas de los candidatos y así emitir un voto informado”, añadió Beatriz Gil, coordinadora general del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes.

Juan Sebastián Garzón y Juan Pablo Suárez, líderes del desarrollo de Populus en Keep Up News, explicaron que la herramienta está diseñada para que las recomendaciones se generen de acuerdo con el nivel de afinidad del usuario, el cual se calcula por medio de un algoritmo matricial.

“Esta herramienta es amigable con el usuario, tanto si se usa en dispositivos móviles como en el computador, debido a que está construida sobre una aplicación web. Para el equipo de Keep Up News. Populus Senado 22 es el ejemplo de que el uso de herramientas tecnológicas, que se vienen usando en otros sectores, serán la forma de revolucionar la forma como los latinoamericanos se informan actualmente”, dijeron estos dos jóvenes.

Bogotá amplió a 8.906 policías el pie de fuerza para monitorear las elecciones

En el marco de la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, confirmó que para la jornada electoral del próximo domingo 13 de marzo se ampliará el pie de fuerza a 8.906 policías: 6.696 vigilarán los 901 puestos de votación y 2.210 estarán en labores de inteligencia e investigación criminal, entre otras.

Así mismo, confirmó que, en la localidad de Sumapaz, durante las elecciones para el Senado, Cámara de Representantes y consultas presidenciales, se dispondrá de cinco puestos mixtos de Policía y Ejército, y uno en Usme.

En Bogotá están habilitados para votar el próximo domingo 5.967.518 personas y habrá 119.780 jurados de votación quienes se vienen capacitando para esta jornada, que contará además con observadores electorales internacionales y nacionales.

Habrá monitoreo minuto a minuto desde el PMU Distrital liderado por el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, y los de las 20 localidades de Bogotá.