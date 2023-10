“Presidente Petro, no es momento de más odio”: Federico Gutiérrez habla como nuevo alcalde de Medellín

“Presidente Petro, no es momento de más odio, no es momento de más divisiones, no es momento de seguir dividiendo a nuestro país”, señaló en medio de su discurso, y agregó: “es el momento, presidente Petro, de que entienda que tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas, para recibir un nuevo rumbo de su gobierno por el bien del país”.