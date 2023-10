Federico Gutiérrez anuncia que, si es alcalde de Medellín, hará “auditoría forense” sobre la gestión de Daniel Quintero. Dice que no será candidato presidencial en 2026

SEMANA: La campaña entró en la recta final. ¿Cómo serán estos últimos días?

FEDERICO GUTIÉRREZ: Lo primero que debo decir es que vamos muy bien. Eso es lo que muestran las encuestas, el ambiente en las calles, sobre todo el apoyo que recibimos de toda la gente. Pero no estamos confiados, aquí nada de triunfalismos, hay que trabajar con más humildad y vamos a seguir dándole duro. Ha sido una campaña sucia por parte de los candidatos que representan a quienes gobernaron tan mal a Medellín y de manera corrupta durante estos cuatro años. Pero mi lucha es por la esperanza y vale la pena. Quiero mandar ese mensaje de optimismo y que las cosas van a cambiar porque pronto cesará la horrible noche.

SEMANA: Pero las encuestas dicen que usted será el alcalde de Medellín…

F.G.: Ese es el cariño de la gente y yo les agradezco mucho a todos en Medellín esa confianza. Trabajamos muy duro cuando estuvimos en la Alcaldía en su momento y es que yo siempre he seguido en las calles y sobre todo diciéndole a la gente la verdad y explicándoles hacia dónde vamos. Nuestro interés siempre ha sido que a la gente le vaya bien y la gente en Medellín está cansada de esa violencia, de ese odio que otros han generado.

SEMANA: ¿Por qué los otros candidatos lo atacan tanto a usted?

F.G.: Nunca hicieron propuestas, se dedicaron al odio y no es nada diferente a lo que hicieron durante estos casi cuatro años en la Alcaldía. Pero quiero decirte que a mí no me gusta hablar de esa gente porque tienen energía negativa y yo soy un buen ser humano. Esas personas que representan esa corrupción y ese odio de la administración actual no merecen que les dediquemos un solo segundo de tiempo ni análisis. Más bien me he centrado en cómo vamos a recuperar la ciudad, cómo la vamos a volver a poner bonita, cómo vamos a recuperar las vías, los jardines, los colegios, los escenarios deportivos, lo social, cómo vamos a recuperar programas como Buen Comienzo y en cómo vamos a convertir a Medellín en la ciudad capital de la industria del entretenimiento. Vamos a capacitar a los jóvenes para que tengan empleo, de eso sí vale la pena hablar y no de esa campaña sucia.

Federico Gutiérrez dice que su cierre de campaña será en la calle hablando con la gente. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Cómo será su cierre de campaña?

F.G.: En las calles hablando con la gente, pero será un cierre austero, que es lo que nos representa. No vamos a tener tarimas ni orquestas ni nada de eso, porque también se trata de enviar un mensaje de austeridad y que lo importante es que estemos unidos como sociedad para lo que viene, porque será un trabajo muy duro para recuperar a Medellín.

SEMANA: ¿Qué es lo primero que hará en enero de 2024 si gana las elecciones?

F.G.: Primero voy a invitar al diálogo ciudadano. Esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro. Esta es una discusión alrededor del sentido común y tenemos que volvernos a poner de acuerdo hacia dónde vamos en lo social para respetar las diferencias. Ese primero de enero invitaré a ese diálogo, inclusive con quienes son contradictores míos. Lo segundo es que el primer decreto será el cambio de gerente de EPM y cambio de junta de EPM porque hay que rescatar a la empresa. Ese mismo día revisaremos cómo recuperar el programa Buen Comienzo de 0 a los 5 años para los niños más vulnerables de Medellín, con el fin de que tengan toda la alimentación anual. Son varias cosas, pero me pongo al frente del equipo para volver a unir a Medellín.

SEMANA: ¿Esta invitación incluye al presidente Gustavo Petro?

F.G.: Por supuesto, porque tendremos que hablar de cuáles son los proyectos más importantes para Medellín y la región. De mi parte siempre ha existido respeto, en lo personal tengo una gran diferencia con él por cómo lleva el país, de cómo siembran odio, de cómo estigmatizan a los medios de comunicación, de cómo estigmatizan a los empresarios, de cómo se ponen más del lado de las estructuras criminales que de nuestras Fuerzas Militares y de nuestra Policía. También tengo una diferencia en el modelo económico, pero en lo personal jamás ha salido un insulto hacia él, ni saldrá. Le pediré que entienda que Medellín es Colombia. Que nos apoye, que nos acompañe y ojalá esto sea un diálogo respetuoso para que les vaya bien a Medellín y a Colombia entera.

Federico Gutiérrez dice que su candidato a la Gobernación y fórmula es Andrés Julián Rendón. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Cree que Petro aceptará?

F.G.: El tema no seré solo yo, es que cuando tú miras las encuestas en todo el país, la mayoría de los alcaldes y gobernadores seríamos personas con tendencias diferentes a sus equipos políticos. Creo que aquí el que está en prueba es el presidente Petro porque toda la vida fue de oposición, reclamó derechos para la oposición y esta es la oportunidad para que él demuestre si es o no un demócrata.

SEMANA: Hay quienes dicen que usted quiere usar la Alcaldía como trampolín para las presidenciales de 2026. ¿Renunciará para ser presidenciable?

F.G.: Todo lo contrario. Tomé la decisión de ser candidato de nuevo y ser alcalde de Medellín porque para mí no hay mayor orgullo que poder trabajar por mi ciudad. Después de haber sacado más de 5 millones de votos en la primera vuelta presidencial, yo asumo esto con toda la seriedad del mundo por los retos que tenemos en la ciudad. No estoy pensando en renunciar y aspirar en 2026 a la presidencia. Mi compromiso con la ciudad y con el país es que seré alcalde de Medellín los próximos cuatro años.

SEMANA: Para la Alcaldía de Medellín todo parece estar listo, pero para la Gobernación de Antioquia no. ¿No logró unir a los candidatos?

F.G.: Nuestro candidato a la Gobernación y fórmula es Andrés Julián Rendón. Yo todavía aspiro a que algunas candidaturas puedan sumarse a la de Andrés Julián y entender que Antioquia está por encima de cualquier ego o deseo personal.

SEMANA: Si gana la Alcaldía, ¿qué hará desde el 30 de octubre al primero de enero de 2024?

F.G.: Desde las seis de la tarde, cuando se conozcan los resultados el 29 de octubre, me pondré a trabajar con mi equipo en cómo vamos a diseñar todos los planes para que a partir del primero de enero de 2024 le demos las respuestas que necesita la gente en la ciudad. No hay tiempo que perder, hay mucho que trabajar. Aquí no habrá fiesta, no habrá celebración, porque hay mucho trabajo. Tendré unos días más adelante para dedicarle a la familia y estar únicamente dedicado a ellos.

Federico Gutierrez dice que estará muy concentrado en ver cómo les entregan a Medellín. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Entonces cero vacaciones?

F.G.: Es que debemos estar muy concentrados en algo que será fundamental, y es ver cómo nos entregan Medellín. Y yo he dicho que bajo las circunstancias actuales, en la ciudad donde hay tantas denuncias de corrupción frente a esta mala administración, que será difícil hacer un empalme en condiciones normales. Aquí lo que tendremos que hacer es una auditoría forense y toda la información la recibirán los entes de control y nosotros después nos dedicaremos a gobernar y a resolver problemas.

SEMANA: ¿Así de mal está Medellín para hablar de una auditoría forense?

F.G.: Pues lo primero es que ni siquiera fueron capaces de quedarse para hacer un empalme, huyeron de la ciudad y todo el mundo sabe que esa irresponsabilidad tiene que ver con que van a tener que demostrar dónde está la plata y por qué no alcanza para la alimentación de los niños, por qué no alcanza para arreglar la ciudad, para los jardines, por qué no alcanzó para la malla vial, por qué no alcanzó para los colegios, por qué los programas sociales quedaron desfinanciados. Tenemos que mostrar a la ciudad y al país cómo recibimos la ciudad y a partir de ahí no quejarnos, sino empezar a trabajar para solucionar problemas. Yo voy a llegar a solucionar problemas y a unir a la ciudad.

SEMANA: ¿Entonces el deporte lo dejará de lado por un tiempo?

F.G.: Yo el deporte no lo dejo porque aquí el equilibrio es fundamental y uno para poder hacer bien las cosas tiene que estar bien de salud física y mental. Quisiera tener más tiempo para el deporte, para la familia, para leer, para los amigos, pero todo en la vida es un equilibrio. Seguramente después del 29 de octubre tendremos un poco más de tiempo para hacer deporte.

