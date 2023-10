Federico Gutiérrez se cansó de los ataques en su contra y desmiente supuesto video sexual: “No más campaña sucia”

No más mentiras ni campañas sucias. Los que se robaron a Medellín andan circulando un video editado y amañado para hacernos daño. Esta es la entrevista completa. Es más, véanla que está muy charra 😅😎. Martina es una Influencer que hace este tipo de entrevistas a su estilo. pic.twitter.com/sZyVTqVhex

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también reaccionó al suceso, sin mencionar el nombre de Federico Gutiérrez: “Sucio editar videos para atacar a competidor político. Rechazo esas acciones y me gustaría no verlas en este debate, no importa si la víctima es de izquierda, derecha o del centro. Pido enaltecer el debate democrático”, escribió el funcionario en la red social X.