“Federico Gutiérrez ya llegó a su techo y está estancado”: Juan Carlos Upegui sobre la puja por la Alcaldía de Medellín

Juan Upegui (J. U.): Estuvimos en la comuna uno, una comuna que no tenía computadores futuro, que no tenía espacio público y que nosotros logramos sacar adelante con un parque que es uno de los parques más importantes en la historia de Medellín y por eso la gente nos quiere. Hicimos un recorrido, al final tuvimos muy buena receptividad y eso es lo que vamos a hacer. Básicamente en lo que queda de campaña estaremos en la calle, en los barrios y hablando con la gente. Nosotros hemos construido una candidatura alternativa que nos permite estar hoy en el segundo lugar. Entendemos que este es un momento para llamar a la unidad, necesitamos que Medellín construya unidad alrededor del propósito de ir adelante, avanzar y esa es la tarea en la que nos vamos a concentrar en las próximas semanas.

J. U.: Las encuestas a veces llevan a los ciudadanos a que no confíen en ellas, hace cuatro años se equivocaron con Daniel Quintero, a quien no tenían en cuenta y fue el alcalde de Medellín. En la calle me dicen: sabemos que las encuestas no son completamente confiables. Nosotros estamos creciendo, tenemos nuestras mediciones internas donde estamos marcando un crecimiento interesante y estamos viendo también un estancamiento, inclusive un decrecimiento de parte de Federico Gutiérrez, quien ya llegó a su techo. Nosotros todavía tenemos mucho potencial de crecimiento y por eso en Medellín hay un fenómeno que despista mucho las encuestas. En Medellín siempre se define faltando 15 días.