“No estamos tan lejos como dicen las encuestas”: Daniel Quintero tras apoyo al candidato Juan Carlos Upegui

“Upegui es el que más está creciendo en las encuestas. Creció más que Fico en las últimas encuestas; en los sondeos internos que nosotros hacemos va incluso muchísimo mejor. Las encuestas en Medellín tienen muy mala reputación, por alguna extraña razón nunca aciertan en la ciudad. Yo recuerdo hace cuatro años que estaba por esta misma época y los resultados se parecen mucho, la gente también decía: ‘No, eso imbatible’. Yo recuerdo a los medios diciendo: ‘Eso ya se acabó, para qué hacen elecciones’. En ese tiempo era Alfredo Ramos (...) y Medellín terminó eligiendo una alternativa que ha hecho lo que prometió, defender los recursos públicos, batallar sin descanso y no arrodillarse”, destacó Quintero.

“Upegui solo, con una campaña de pocos recursos, a pulso, contra 15 candidatos más Fico, se fue posicionando. No ha habido una sola encuesta que no lo ponga segundo y creciendo. Hoy ya ronda los 20 puntos; los 20 puntos en Medellín son cerca de 200 mil votos en la ciudad. No estamos tan lejos como dicen las encuestas de Invamer por ejemplo”, agregó en Vicky en Semana, el exalcalde de Medellín.