Albert Corredor rechaza alianza con Juan Carlos Upegui: “La gente no quiere volver al pasado de Fico y no quiere el presente de Quintero”

SEMANA: ¿Cómo va la campaña?

Albert Corredor: Ningún político le va a decir que su campaña va mal, pero a Dios gracias, la nuestra va muy bien. Por lo menos, nos hemos concentrado en que nuestra campaña sea de los territorios, de la gente, de las bases populares, de los pequeños y medianos empresarios, de los comerciantes informales, de la gente en sus casas y en sus barrios. Ayer (domingo) tuvimos uno de esos eventos que hemos tenido todos los fines de semana. Tratamos de hacer un gran mega evento en una de las comunas y barrios populares de Medellín y fue el turno para Castilla. Estamos sumamente contentos porque como yo lo he dicho, para ganar la Alcaldía de Medellín, más que encuestas, más que adhesiones, más que renuncias a cargos importantes, lo que se necesita es el apoyo popular de la gente y en nuestro caso sentimos que lo estamos consiguiendo.

SEMANA: Después de la renuncia de Daniel Quintero, se rumoró que usted apoyaría a Juan Carlos Upegui. ¿Es cierto?

A.C.: Yo aspiré a la Alcaldía de Medellín respaldado por un movimiento significativo de ciudadanos denominado Medellín nos Une. Fuimos y registramos este movimiento y salimos a conseguir firmas. Logramos entregar a la Registraduría más de 440.000 firmas para avalar nuestra candidatura a la Alcaldía y nuestra lista al Concejo de Medellín. Nosotros seguimos firmes en nuestra candidatura. Aún más hoy que la ciudad no cuenta con un alcalde. Daniel Quintero tomó esa decisión, yo creo que hay que respetarla por su interés de ser presidente de Colombia, pero es sumamente errado e irresponsable dejar el cargo tirado para meterse en la contienda política.

Hoy más que nunca le quiero decir a la gente de Medellín: Albert Corredor, va hasta el final porque llevo a cuestas una responsabilidad que me supera. Ya está el candidato de Uribe, ya está el candidato de Petro, Daniel Quintero representa su candidato, pero en el caso nuestro representamos la candidatura de la gente, la voluntad de los barrios, la voluntad de las personas de Medellín. La gente no quiere volver al pasado de Fico y no se quiere quedar en el presente de Quintero. Y ahí nosotros entramos como una opción muy potente y completamente viable.

SEMANA: Entonces queda descartada una alianza con Juan Carlos Upegui. ¿Se presentará una pelotera entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero que podría abrirle espacio a usted en una tercería?

A.C.: Yo creo que la pelotera ya está armada. El simple resultado político de la elección de Daniel Quintero, implica una gran división en Medellín, no solamente política, sino también una pelea empresarial con la cual yo no he estado nunca de acuerdo. Pero nosotros estamos concentrados en una sola cosa, y es que realmente nuestro proyecto de unión los incluye incluso a ellos. Medellín es una ciudad que vota desde la opinión, vota distinto y yo sé que Medellín va a elegir una opción distinta a lo que le están ofreciendo de volver al pasado porque, todos sabemos, Federico (Gutiérrez) no está haciendo campaña, está sentado en una silla esperando que le entreguen la Alcaldía de Medellín y eso la ciudad no lo perdona y también es una ciudad que hoy se da cuenta de que no quiere continuar con lo que hoy Daniel Quintero le está ofreciendo. Nosotros ahí ofrecemos una tercería y estoy completamente seguro de que seremos la sorpresa del 29 de octubre.

Albert Corredor es candidato a la Alcaldía de Medellín. | Foto: Prensa Albert Corredor

SEMANA: ¿De dónde salió el rumor de su supuesta adhesión a Upegui?

A.C.: Desde que tomé la decisión de renunciar al Centro Democrático y a mi curul en el Concejo mostré independencia. Lo hice para quedar realmente libre y poder decir que no soy el candidato de nadie, ni de ningún político, ningún partido, ningún grupo empresarial, sino el de la gente. Siempre se ha tratado en Medellín de crear una narrativa de que yo salgo del uribismo para el quinterismo y eso queda totalmente desmentido. Con esto quedan demostradas varias cosas: la primera es que esa campaña de Upegui nunca despegó. Lo segundo, es que hay una preocupación importante por parte de los actores políticos de que una tercería como la nuestra entre un escenario de poder. Y por último, que Albert Corredor no es el candidato ni de Uribe, ni de Petro, y mucho menos de Quintero.

Juan Carlos Upegui y Daniel Quintero. | Foto: A.P.I

SEMANA: ¿La decisión de Daniel Quintero fue irresponsable?

A.C.: Yo creo que amor no quita conocimiento. Yo tengo una amistad con Daniel (Quintero), pero una cosa es la amistad, otra cosa es la familia, otra cosa son los negocios. Yo vengo del sector empresarial y en mi casa siempre me lo enseñaron y yo creo que eso también aplica en política. Una cosa es la amistad y otra las decisiones políticas. Cuando uno asume un compromiso, principalmente un compromiso con la ciudadanía, cuando la ciudadanía vota por uno para un cargo, uno lo tiene que hacer desde el día 0 hasta el último día.

Eso es un tema de responsabilidad y más cuando se trata de una ciudad como Medellín. Esta es una ciudad que lastimosamente se encuentra con muchos problemas y que necesitan atención urgente: el tema de las basuras, el tema de los huecos en las calles, el tema de los trancones, el tema de los jardines, el tema de las personas que hoy están en condición de calle. Hoy somos una ciudad donde nuestra gente se está muriendo de hambre en nuestros colegios y una cantidad de problemas que exigen que la responsabilidad de un mandatario vaya hasta el último día.