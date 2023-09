Ingrid Betancourt se le para a Daniel Quintero y se solidariza con Federico Gutiérrez, tras amenazas en su contra

Ingrid Betancourt se solidariza con Gutiérrez

“Más aún quien fuera uno de los fuertes contendores de Gustavo Petro. Acusar a Fico de querer hacer propaganda con su seguridad es una infamia, y no la necesita: ya está elegido”, aseveró.

En el caos que vive el país, es claro que los candidatos necesitan máxima protección. Mas aun quien fuera uno de los fuertes contendores de @petrogustavo . Acusar a Fico de querer hacerse propaganda con su seguridad es una infamia, y no la necesita: ya está elegido. https://t.co/hJU80755j3

¿Qué dijo Gutiérrez sobre el plan para acabar con su vida?

El candidato a la Alcaldía se pronunció poco después de que se conociera la noticia y se mostró muy preocupado por la situación, aunque no aseguró ni desmintió esa información.

“En detalle, yo me entero por la información del periodista Gustavo Gómez. Yo me entero es a través de las redes sociales, a través de las noticias. Yo quiero hacer una reflexión: que no sea que estemos entrando en una nueva fase de violencia política”, señaló.