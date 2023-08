Carlos Fernando Galán rechaza propuesta del Gobierno Petro: “es absurdo darle un millón de pesos a un joven para que no asesine, hay que diseñar políticas más efectivas para que no delinca”

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, no titubeó cuando dijo durante el debate organizado por SEMANA que está totalmente en desacuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagarles un millón de pesos mensuales a jóvenes que hacen parte de grupos delincuenciales en el país para que dejen de delinquir y contribuyan a la Paz Total, que él prometió desde su campaña presidencial.

“No estoy de acuerdo, tenemos que diseñar políticas mucho más efectivas que ayuden a construir un proyecto de vida, no es darle una plata y ya, no delincan, no, ayudémosle a pertenecer al sistema educativo, a que enfrenten los retos que tienen. Hay jóvenes que son reclutados por grupos delincuenciales porque están en condición de vulnerabilidad”, expresó.