Lo último: Carlos Fernando Galán inscribió oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

“Yo he dicho que Bogotá no puede quedarse en discusiones eternas sobre los proyectos, el corredor verde tiene en cuenta errores y aciertos de otros proyectos del pasado. Hay un elemento que he dicho que se debe cambiar, que tiene que ver con el carril mixto en el costado occidental de la vía, que se elimina y no estoy de acuerdo, yo creo que es necesario que la administración revise eso, no avance en la licitación y corrija antes de avanzar”, puntualizó.