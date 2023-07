Los duros ‘sablazos’ de Rodrigo Lara contra Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, ¿qué dijo de cada uno?

Con más de 200 mil firmas, Rodrigo Lara logró inscribir su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

“Vamos a crear una Secretaría de Seguridad que sirva de verdad, no como lo que hay hoy, que es un desierto tecnológico. Vamos a crear los frentes de seguridad con los 82 mil militares y policías retirados, ya lo hemos expuesto ampliamente: se llamará ‘la primera línea la seguridad’ . En un año, esta ciudad estará tranquila”, prometió el candidato.

Añadió que si llega a quedar como alcalde, en su gobierno no será permitido ni “un milímetro en donde las bandas criminales imperen en la ciudad de Bogotá. Vamos a imponer la autoridad distrital, la autoridad de la Policía y el orden público. Aquí no permitiremos que la inseguridad siga afectando la vida de la gente, no hay nada más intolerable que la violencia, el robo, el atraco y la muerte”.