“Puedo declinar mi aspiración a la Alcaldía de Bogotá si hacemos un acuerdo programático con Gustavo Bolívar”: Carlos Carillo

El concejal Carlos Carrillo no quiere oponerse a la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. De hecho lo define como un hombre leal, serio, coherente y cercano al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en diálogo con SEMANA dijo que él sigue siendo competidor por el Palacio del Liévano, pese a la encuesta que contrató el Pacto Histórico no lo ubicó con buenos resultados.

“El Polo Democrático cometió un yerro grave en el tema de la adhesión de la candidatura de Gustavo Bolívar. Los estatutos del partido, que son ley para sus militantes, establecen que hay unos procedimientos para determinar esas candidaturas. Por eso, me dediqué durante meses para surtir el procedimiento interno del partido para ser candidato”, contó.

El viernes 21 de julio- según contó- hubo una reunión interna, se habló de la suerte de los concejales de la capital, pero no se tomó una decisión frente a la candidatura a la Alcaldía de Bogotá. “Tuvieron que declarar la adhesión a Gustavo Bolívar porque el Pacto Histórico existe políticamente, pero no legalmente”, aclaró. En otras palabras, él estima que se debe, surtir los trámites internos para finalizar su su candidatura y, posteriormente, hacer la adhesión.

Entonces, “los procedimientos hay que hacerlos de acuerdo a los estatutos y la ley. Si no se reúnen, el Polo, así lo quisiera y tuviéramos el consenso del mundo, no puede adherir”, precisó.

“Yo puedo declinar mi aspiración si hacemos un acuerdo programático con Gustavo Bolívar, si hay un acuerdo político, pero eso implica que nos sentemos a buscarlo. Yo, realmente, creo que si bien tengo un ánimo unitario, tampoco estoy dispuesto a permitir que la dirigencia del Polo Democrático viole con sevicia mis derechos políticos que es lo que ha venido haciendo desde el principio. Es bien sabida la incomodidad que generan mis posturas al interior del Polo y nos guste o no, ellos son los dueños del pase futbolístico”, respondió.

“Se había acordado que el Pacto Histórico contrataría a dos encuestas para blindar el tema, que se acordaría un cuestionario porque no tenía sentido medir la popularidad de Gustavo Bolívar. Se habrían podido ahorrar la plata de esa encuesta. No tenía ningún sentido, él es el más famoso de todos. Aquí se iban a medir escenarios en que los distintos candidatos estaban con la chapa del Pacto, es decir, escenarios donde Heidy Sánchez y yo éramos candidatos del Pacto y eso no se midió. A pesar de la negativa de los tres se incluyó a Camilo Romero para dividir el puntaje de la encuesta. Entonces, es muy difícil acogerse a los resultados”, expresó.