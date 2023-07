Gustavo Bolívar ganó la candidatura única del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, pero el voto en blanco lo superó: ¿por qué?

Aunque en los últimos días él se había desmotivado por el bajonazo en las encuestas de Gustavo Petro y los escándalos que sacudieron a la Casa de Nariño, finalmente decidió aceptar y regresar a la arena política. Al fin y al cabo, desde el 31 de diciembre de 2022, el escritor de telenovelas renunció al Senado para no inhabilitarse en su carrera por el Palacio del Liévano.

Las mayorías no apoyarían a un candidato respaldado por Gustavo Petro, según la encuesta. | Foto: Autor Anónimo

El blanco alcanzó un 23.77 %, seguidamente Gustavo Bolívar, con un 20,92 %, no sabe, no responde, 14,94 %; Carlos Fernando Galán marcó un 13,48 %; Rodrigo Lara, 9,69 % y Jorge Enrique Robledo, 4,38 %.

De las 1506 personas consultadas, 698 (43.35%), respondieron que no; 398 (26.43%), dijeron que sí; 285 (18.99%) en blanco y 124 (8.23%) no sabe no responde.