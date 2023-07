Rodrigo Lara arremetió contra Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar: “En el pavimento nos vamos a encontrar y ahí los voy a derrotar”

Este miércoles 26 de julio, Rodrigo Lara Restrepo llegó hasta la sede de la Registraduría en Bogotá para entregar más de 212.000 firmas para ser avalado como candidato a la alcaldía de la capital. Allí arremetió contra varios candidatos que competirán con él.

En entrevista con SEMANA, dio más detalles de por qué los criticó, cuáles serán sus propuestas y cómo administrará la capital para solucionar los problemas que tiene la ciudad.

SEMANA: ¿Cómo fue la inscripción en la Registraduría de su candidatura para la alcaldía de Bogotá?

R.L.: Soy genuinamente independiente. Esta no es la campaña de Oviedo, que tenía todo el ejército de concejales del Centro Democrático buscándole firmas. Esto es en serio. Lo hice con la gente, con los amigos. Demostramos una capacidad y un esfuerzo muy grande.

Rodrigo Lara inscribió su candidatura en Bogotá. | Foto: Twitter Rodrigo Lara

SEMANA: ¿Cuántas firmas entregó a la Registraduría?

R.L.: 212.000.

SEMANA: ¿Qué sectores lo respaldaron, quién lo acompañó en ese proceso?

R.L.: Pedro Adán Torres, presidente del Partido Demócrata Colombiano de San Basilio de Palenque. Rechacé los apoyos de unos partidos políticos tradicionales que querían coavalarme. Me fui solo con mis firmas y con el coaval de un partido de minorías que hasta ahora no tiene ni un edil ni un concejal en Bogotá.

SEMANA: ¿Cuál fue su mensaje al momento de la inscripción?

R.L.: Fuimos muy directos con los competidores. Le envié un mensaje al candidato del Gobierno nacional, al candidato de sus prebendas y los puestos del Gobierno, al candidato del presupuesto, del Ejecutivo: puede mover toda la maquinaria del Estado, todas esas prebendas, igual lo vamos a derrotar. Y si me trae tres gobiernos juntos, igual lo voy a derrotar.

SEMANA: ¿A qué otros candidatos les envió mensajes?

R.L.: Al candidato de la alcaldesa Claudia López, al candidato de los alcaldes locales de la alcaldesa Claudia López, de los concejales de la mermelada, de los concejales que tienen colocadas hasta 6.000 personas en el Distrito y los que le cobran parte de su salario, al candidato, aunque no lo muestra, del director, del jefe de Cambio Radical, al candidato de la exalcalde de los buses: Carlos Fernando Galán. Puede traer a Claudia tres veces su alcaldía, todos sus alcaldes locales, toda su mermelada, igual lo vamos a derrotar.

De izq. a der.: Rodrigo Lara, Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo | Foto: Fotos: SEMANA y suministradas

SEMANA: ¿Otro al que le haya dedicado un mensaje?

R.L.: Al candidato del grupo empresarial de Antioquia, que llega con su encuesta y que suben a 30 %, 40 %, lo pueden subir al 60 %, igual lo vamos a derrotar porque tiene que bajarse aquí a la calle, al pavimento y en el pavimento nos vamos a encontrar con la gente y ahí lo voy a derrotar.

SEMANA: En ese caso, ¿a quién se refiere?

R.L.: Juan Daniel Oviedo.

SEMANA: No mencionó a otros candidatos como Diego Molano, Jorge Robledo, entre otros...

R.L.: No me refiero a ellos, por ahora. Molano fue exministro de Defensa y Robledo es un hombre respetable.

SEMANA: Recientemente, en entrevista con SEMANA, usted propuso la “primera línea de la seguridad” con militares y policías retirados. En las últimas horas, Gustavo Bolívar lanzó una idea similar en Vicky en Semana, ¿qué opina sobre eso?

R.L.: Me alegra. Bolívar quiere aplicar mis ideas, lo felicito, pero yo las voy a aplicar como alcalde. Yo soy el autor de la ley que prohíbe el porte de drogas, incluso la dosis mínima, a perímetros de colegios y polideportivos. También propuse desde un principio crear la primera línea de la seguridad, así tal cual. Entonces me alegra que Bolívar recoja mis ideas, pero quien las puede poner en práctica soy yo. Si Bolívar quiere más ideas para su campaña, lo invito a que con mucho gusto me llame y se las puedo ofrecer y brindar, sin ninguna prevención.

SEMANA: De nuevo, la discusión sobre el metro es uno de los temas principales para la ciudad hoy en día, ¿qué opina de lo que está sucediendo con esa obra y cuál es su posición?

R.L.: Es un metro malo, un metro elevado, tiene estaciones cada dos kilómetros, está hecho para que no le compita al sistema de buses de Peñalosa, va a suprimir los cuatro carriles viales de la Caracas, obviamente que es mucho mejor soterrarlo. Es decir, ahí no hay duda alguna, todos estamos de acuerdo en eso, el problema es que cuesta 17 billones de pesos soterrarlo, eso es un platal. Esa plata no la tiene Bogotá. Entonces lo que pido es denme esos 17 billones, hacemos soterrada la tercera línea, suspendo la construcción del grotesco y disparato TransMilenio por la Séptima, que va a infartar a Bogotá porque va a suprimir dos vías adicionales, en la ciudad más congestionada del mundo, y construyo la tercera línea de metro para que el que vive en Soacha, Usme y Ciudad Bolívar pueda llegar en 35 minutos al norte y no en tres horas, que es lo que les toma llegar en bus y alimentador.

SEMANA: Si usted llega a ser alcalde, ¿cómo trabajaría con el presidente Gustavo Petro?

R.L.: El gobierno Petro necesita un alcalde claro y serio que no se deje ni mangonear ni intimidar de nadie y que al tiempo ponga en el centro de la discusión la ciudad. Es decir, un alcalde que, a diferencia de lo que quieren Germán Vargas y Carlos Fernando Galán, de una campaña ridícula de plebiscito anti Petro. Yo no estoy haciendo política contra nadie, ni contra Petro ni contra Vargas ni contra Uribe, estoy haciendo una política a favor de mi ciudad y quiero unir a todos los bogotanos para derrotar los problemas de la inseguridad, derrotar a los grupos delincuenciales que hoy están aterrorizando a la población, derrotar los trancones que nos tienen como la ciudad más congestionada del mundo y que la gente pueda vivir Bogotá y no sobrevivir la ciudad.

Rodrigo Lara, candidato a la alcaldía de Bogotá. | Foto: Twitter Rodrigo Lara

SEMANA: Este año habrá segunda vuelta, ¿tendrá alguna estrategia para ese panorama?

R.L.: En la segunda vuelta, si no gano en primera, voy a concitar que todos los sectores de Bogotá me apoyen, yo no distingo entre electores de centro o derecha. Yo solo veo al pueblo bogotano que sufre y padece las inclemencias de una ciudad que ha sido maltratada, de una ciudad y un pueblo que ha sido maltratado con políticas sociales y servicios públicos de mínimos. Esta es una de las ciudades del mundo con el peor sistema de transporte público posible, donde una madre cabeza de hogar se está gastando seis horas para ir y volver a su trabajo y no puede criar a sus hijos, educarlos, cuidarlos, porque aquí hubo unos intereses muy mezquinos donde vendieron el cuento de que eran mejores los buses que el metro, esa es la realidad. Tengo que resolver problemas inmensos y derrotar a los delincuentes.

SEMANA: ¿Es cierto que su inscripción en la Registraduría iba a coincidir con la de Carlos Fernando Galán, pero la de él finalmente no se realizó?

R.L.: En la Registraduría estaban sorprendidos. En la campaña de Carlos Fernando alegaron problemas internos para aval. Pero, ¿qué problema interno puede alegar dentro del Nuevo Liberalismo si el aval lo dan sus parientes? Yo no creo que ese sea el problema, yo creo que Carlos Fernando se asustó, porque es miedoso. Y si le da miedo compartir un escenario conmigo, imagíneselo enfrentando a los grupos delincuenciales que se han tomado los barrios de la ciudad.

SEMANA: ¿Ahora qué viene para su campaña?