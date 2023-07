Daniel Briceño confirmó que aspira al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: “Gustavo Petro ya no tiene los 2 millones de votos que sacó en la capital”

SEMANA: ¿Aspirará al Concejo de Bogotá?

DANIEL BRICEÑO: Luego de mirar las posibilidades que tenía he decidido aspirar al Concejo de Bogotá para las próximas elecciones del 29 de octubre. Lo hago por varias razones. Algunas personas me dijeron que esperara y aspirara al Congreso, pero yo sostengo que las elecciones regionales son una especie de plebiscito donde la gente debe salir a manifestarse y demostrar su desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. No creo que tengamos que esperar cuatro años para comenzar a mirar qué vamos a hacer con Colombia, para montar un nuevo proyecto político, para que la oposición- yo me considero en oposición ciudadana- le demos la vuelta a lo que está pasando en el país. Esta es una gran oportunidad.

SEMANA: ¿Se lanza por el Centro Democrático? ¿Por qué?

D.B.: Me lanzo por el Centro Democrático porque contemplé la opción de independiente, pero para lanzarse por firmas al Concejo hay que armar una lista de 45 personas. No funciona como en las alcaldías. Además, hay que pagar una póliza de seriedad e invertir unos recursos millonarios que no tengo. Tenía dos opciones como lo dijeron en SEMANA: Hoy en Colombia solo hay dos partidos de oposición y es Cambio Radical y el Centro Democrático.

SEMANA: ¿Y por qué se inclinó por el Centro Democrático?

D.B.: Porque veo que tengo una opción más grande de crecer en opinión, esta será una campaña 100% de opinión en el espectro de la derecha. Haciendo las mediciones me di cuenta que en el Centro Democrático puedo crecer en opinión. Cambio Radical, aunque está haciendo un gran ejercicio, su alianza con el Partido Mira de cara al Concejo, no me dejó un espectro claro para poder explotar en opinión.

Álvaro Uribe, Daniel Briceño y Germán Vargas Lleras. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Ya habló con Álvaro Uribe de su aspiración?

D.B.: Sí, él me hizo una invitación formal, no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, pero él me invitó, me dijo que aspirara por su partido, puse algunas condiciones como un nivel de independencia, manejar mis propios tiempos, mis propias propuestas y eso lo hago porque no soy el de nadie. No tengo a ningún senador o representante del Centro Democrático montando en mi campaña apoyándome. Tengo mi nivel de opinión, redes sociales y el ejercicio que empezaré en la calle. El encuentro con el expresidente Uribe fue hace unos días en Bogotá.

SEMANA: ¿A qué candidato a la Alcaldía de Bogotá apoyará?

D.B.: Como estoy en un partido político toca esperar las directrices del partido, puedo decir que me gusta mucho la candidatura de Diego Molano y Juan Daniel Oviedo. El partido definirá. Nos toca esperar que den una directriz de sí dejarán en libertad o se irán con Oviedo, Galán. No hay un pronunciamiento.

SEMANA: ¿Dejará de hacer denuncias?

D.B.: No dejaré de hacer denuncias, tengo muchas en camino, ahora el tema se duplicará, tendremos un capítulo especial para Bogotá. Tenemos unas 70 denuncias en fila del gobierno de Claudia López. Las denuncias se enfocarán en temas específicos de malgasto público, derroche de recursos públicos en publicidad, pautas, camionetas, viajes. Ya redoblamos esfuerzos, tengo ahora un equipo que está avanzando y me está ayudando.

Daniel Briceño calificó a Claudia López con 2.5. | Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA: ¿Cuál es el mayor desacierto de Claudia López?

D.B.: El tema de seguridad, no ha tenido una política clara, creyó que peleando con la Policía, para ganar un poco de popularidad en el paro nacional, con eso iba a ganar y terminó perdiendo. Hay una desarticulación muy clara entre el gobierno distrital, la secretaría de seguridad y el policía de base que es el que funciona porque la alcaldesa rompió esa relación histórica que había en Bogotá. Lo segundo, las mentiras. Ella, ante cada problema que tiene la ciudad, saca una mentira y una excusa, y termina culpando a otras personas. Ella no ha asumido ningún problema en Bogotá.

SEMANA: ¿De 1 a 5 cómo evalúa su gestión?

D.B.: 2.5, rajada. No le pongo menos porque hay temas de educación e infraestructura educativa que abanderó bien.

SEMANA: ¿Cómo ve la campaña de Gustavo Bolívar?

D.B.: Inicia con un voto duro, el petrismo tiene un voto duro en Bogotá, más o menos 400.000 votos. Lo vimos hace cuatro años cuando la gente votó por Hollman Morris, un político cuestionado en ese momento y aún así votaron a ciegas. Creo que esa campaña está supremamente rota, las peleas en el Pacto Histórico son evidentes como las que vimos este martes entre Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez. No se han podido poner de acuerdo con la lista al Concejo en Bogotá. Eso hace que el Pacto Histórico, que era la cuna del petrismo en Bogotá, esté fragmentado por divisiones de poder, porque quieren poner al primo, al tío, al amigo. Gustavo Bolívar trata de demostrar que conoce a la capital, pero realmente, no conoce muy bien. Para quienes no queremos que Bolívar gane en Bogotá es un acierto que lo asesore Carolina Corcho. Es una persona supremamente cuestionada, es una muy mala decisión. Ni siquiera fue aceptada dentro del petrismo cuando fue ministra, a tal punto que tuvo que renunciar.

SEMANA: ¿Cree que Gustavo Bolívar pase a la segunda vuelta?

D.B.: Si el voto duro del petrismo se mantiene unido, le da para pasar a segunda vuelta y sería el candidato a derrotar. Esperamos que en la recta final sea para que ese voto de opinión no vaya hacia Gustavo Bolívar sino a otras alternativas, bien sea voto en blanco; hay unos que quieren ir hasta con Jorge Enrique Robledo.

SEMANA: ¿Eventualmente, con quién cree que se podría enfrentar Gustavo Bolívar?

D.B.: Según las encuestas, sería con Juan Daniel Oviedo o Carlos Fernando Galán. Sin embargo, no hemos tenido una medición real que nos muestre cuál es el efecto de Gustavo Bolívar. Galán también acaba de inscribirse. La segunda medición dirá muchas cosas. Diego Molano viene creciendo. Lo mismo Rodrigo Lara.

Rueda de prensa Pacto Histórico | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Si en la segunda vuelta pasa Gustavo Bolívar o Carlos Fernando Galán, ¿a quién apoya?

D.B.: A Carlos Fernando Galán. Yo por Gustavo Bolívar jamás voy a votar. No podemos permitir que él llegue a la Alcaldía de Bogotá. Si fuera Juan Daniel Oviedo, Diego Molano o Carlos Fernando Galán, sin pensarlo. Ellos no quieren destruir lo construido.

SEMANA: ¿Cree que Gustavo Petro tenga la misma fuerza electoral del 2022 en las presidenciales en Bogotá?

D.B.: Gustavo Petro ya no tiene los 2 millones de votos que sacó en Bogotá en segunda vuelta. Ya no existen. Ejemplo: gran parte de esos votos son de la Alianza Verde que hoy no está con Gustavo Petro. Además, gran parte eran respaldos del centro, como el Nuevo Liberalismo, el fajardismo, hasta gente de Jorge Enrique Robledo que votó contra Rodolfo Hernández. Creo que mantienen esa base confiable que, quizás, es la misma que respaldó a Hollman Morris, a pesar de sus cuestionamientos hace cuatro años.

