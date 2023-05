“Obviamente es un ataque planeado”: abogado Daniel Briceño denuncia ataque masivo a su cuenta en Twitter

A través de su cuenta en Twitter, el abogado Daniel Briceño denunció que, debido a un ataque masivo a su cuenta en Twitter, la misma por la que ha realizado serias denuncias en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, se vio en la obligación de bloquear más de 2.000 cuentas bots que misteriosamente, y de un momento a otro, empezaron a seguirlo en esa red social.

SEMANA se comunicó con el abogado especialista en Derecho Público, quien dijo haberse enterado de lo anterior al revisar las métricas de crecimiento en Twitter, motivo por el cual actuó de manera inmediata restringiendo su cuenta, al menos mientras soluciona con personas especialistas en esos temas.

Briceño ha logrado que varios temas de interés, delicados, salgan a la luz. - Foto: Nicolas Linares

“Qué es lo que pasa. Que cuando tienes ese nivel de seguimientos de cuentas bots y falsas, Twitter comienza a limitarte, porque comienzas a infringir unas reglas. De ahí me comenzaron a denunciar trinos y ya hemos identificado más de 2.000 cuentas”, contó Briceño.

Además, el abogado fue enfático en manifestar en SEMANA que todo hace parte de un “ataque planeado”, recalcando que ello ya lleva más de ocho horas.

La denuncia de Daniel Briceño sobre su cuenta en Twitter. Luego identificó más cuentas bots. Van más de 2.000. - Foto: Pantallazo tomado de la cuenta en Twitter: @Danielbricen

“A alguien no le gusta todo lo que publico. Han tratado de calumniarme personalmente, se inventaron que había hecho un máster falso, que era totalmente real. Y pues lo que resolvieron en últimas a los que no les gusta, fue limitarme la cuenta en Twitter y ponerme en aprietos técnicamente. Es la opción que ellos están probando”, agregó.

Así mismo, resaltó que todas sus denuncias son ciertas y que los ataques a su cuenta en Twitter sin duda provienen de “bodegas”.

“Yo no acuso al Gobierno, pero obviamente se ha identificado contradictores de ellos, son los únicos contradictores que tengo. Pero, pues, eso puede venir de algún aliado al Gobierno o un seguidor de este. No puedo decir que viene directamente de ellos, pero es evidente que no les gusta”, señaló Briceño en SEMANA.

Por último, a quienes están detrás de ese ataque a su cuenta en Twitter, les dijo que abran el debate, recordándoles que sus denuncias han sido con argumentos y con verdad.

“Aquí todo ha sido con realidad, con documentos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir denunciando. Ya me han intimidado tratando de amenazarme contra mi vida, ya han inventado cosas contra mí, entonces eso es una cosa más que vamos a superar”, concluyó diciendo Briceño en SEMANA.

Daniel Briceño es de los tuiteros más activos en el país. - Foto: Nicolas Linares

Precisamente, en las redes sociales, el abogado ha recibido amenazas contra su vida. Sin dudarlo, puso en conocimiento el caso en las plataformas digitales, lo que condujo a que la Fiscalía General abriera una noticia criminal e investigara el caso.

“A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por el señor Daniel Briceño en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones”, anunció el ente acusador tras conocer el caso.

Los hechos fueron públicamente denunciados por Briceño el 19 de marzo y el 23 de abril de este año. Un equipo especializado del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos tomó el caso y llevó a cabo una exhaustiva verificación de datos y trabajo de campo, lo que permitió obtener suficientes elementos de prueba para establecer la identidad del posible responsable.

La Fiscalía General logró identificar al individuo que supuestamente dirigió amenazas de muerte contra el abogado en redes sociales.

El presunto responsable fue identificado como Bryan Nicolay Sandoval Tapia, de 29 años, residente en Bogotá y se le atribuye ser el titular de la cuenta desde la cual se emitieron los mensajes amenazantes e insultos.

“Hijueputa bobo lo van a matar por hijueputa”, fue uno de los mensajes que le llegó a Briceño por medio de redes desde un perfil con el nombre de Bryan Smith.

Daniel Briceño denunció amenazas contra su vida. - Foto: SEMANA

En consecuencia, la Fiscalía General presentó una solicitud de audiencia de imputación ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, por el delito de amenazas.

La audiencia se llevará a cabo una vez se complete el proceso de reparto y se fije la fecha y hora de parte de la Judicatura.