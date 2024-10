Se desata polémica por propuesta de quitar a Barranquilla como casa de la Selección: “Representa un golpe para la ciudad”

“Bueno, ¿y si se van a llevar la Selección Colombia porque no les gusta que lleven, no sé, varios años jugando en Barranquilla? ¿Por qué no revisitamos el hecho de que llevan 220 años con todos los ministerios, con todo el sector legislativo, con todo el sector judicial en una misma ciudad? ¿Por qué no le mandan un par de ministerios, un par de entidades descentralizadas? ¿Por qué no le mandan las Cortes a otra ciudad, a otras regiones? ¿Por qué todo tiene que estar allá? ¿Y por qué lo poquito que tiene Barranquilla y el Caribe se lo quieren quitar?”, dijo molesto Pumarejo.