No respondió por qué su patrimonio aumentó: abogado Daniel Briceño, tras madrazo de Gustavo Bolívar

Sigue la polémica en Twitter entre el abogado especialista en Derecho Público y analista político Daniel Briceño y el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

Este domingo en la noche, el abogado cuestionó la declaración de renta que reveló el senador Gustavo Bolívar en la citada red social, correspondiente a los periodos 2018 y 2020.

“Senador Gustavo Bolívar, esta declaración de 2018 que ahora usted muestra es totalmente distinta a la que usted mismo publicó en Twitter. Ahora, ¿podría explicarnos también por qué tiene 2 declaraciones de renta totalmente distintas para el 2018?”, le dijo este domingo el jurista a Gustavo Bolívar en Twitter.

No obstante, molesto con el abogado Daniel Briceño por haber cuestionado y puesto en duda sus declaraciones de renta, el senador Gustavo Bolívar lo llamó “hijo de pu... mentiroso” y le pidió que, si era el caso, fuera a la Fiscalía y lo denunciara.

“Hijo de pu... mentiroso. Vaya a la Fiscalía con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata, miserable, frustrado”, le dijo Bolívar al abogado en un trino este domingo en la noche, mensaje que luego eliminó y ofreció disculpas este lunes 18 de julio.

Con este mensaje se disculpó Gustavo Bolívar: “Borro el trino y ofrezco disculpas a uds. por dejarme sacar de casillas de ese fulano que no hace más que pescar seguidores a punta de calumnias. No permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política. Jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado”.

Sin embargo, de nuevo por medio de su cuenta en Twitter, el abogado Briceño dijo este mismo lunes que el senador no se disculpó y que “lo peor, no explicó las razones por las que su patrimonio aumentó en más de 4.000 millones en dos años y mucho menos el porqué tiene dos declaraciones de renta publicadas para el 2018″.

Además, en otro trino, Briceño dijo que “esto apenas comienza”, no sin antes advertir que “aquí no sé correrán líneas éticas”.

Estos fueron los trinos borrados por el senador @GustavoBolivar. No se disculpó y lo peor no explicó las razones por las que su patrimonio aumentó en más de 4.000 millones en 2 años y mucho menos el porqué tiene 2 declaraciones de renta publicadas para el 2018. pic.twitter.com/jVysm6yh7t — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

“Esto apenas comienza, pero tranquilos aquí no sé correrán líneas éticas, aquí no se le echará la madre a nadie, aquí no nos metemos con la mamá o la familia. Un abrazo para todos los que me envían sus mensajes de solidaridad … y para los que no también”, dijo puntualmente el abogado.

Mensajes de apoyo al abogado tras lo dicho por el senador Bolívar

#UnaHipocresiaEs hablar de tolerancia y de paz y no aguantar una solicitud o un cuestionamiento para que se aclare una declaración de renta siendo político. — Santiago Ángel (@santiagoangelp) July 18, 2022

Lo de los insultos es lo de menos, en este punto entre el tono de gamonal de Petro y las amenazas sin haberse posesionado, resulta natural. Pero lo que sí debería hacer es explicar el aumento patrimonial que no concuerda como @Danielbricen indica. Cuéntenos #OjalaPase https://t.co/iIPVmSyfff — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 18, 2022

Graves señalamientos hizo el abogado, Daniel Briceño, contra el senador electo, Gustavo Bolívar. https://t.co/Pwm5XB6gJ1 — William Calderón (@calderonwiliams) July 18, 2022

Vale destacar que, antes de que el senador se despachara en contra del abogado, con dos imágenes de sus declaraciones de renta Bolívar había indicado que su patrimonio bruto correspondiente a 2018 fue de 8.907.320.000 millones de pesos, mientras que la de 2020 fue de 8.848.880 millones de pesos.

De hecho, en el mismo trino citó a la Dian, solicitándole certificar si las declaraciones de renta reveladas de 2018 y 2020 eran auténticas.

“Foto 1. Renta 2018 Patrimonio bruto 8.907.320.000 Foto 2. Renta 2020 Patrimonio Bruto 8.848.880 ¿Aumentó o disminuyó? Srs. @DIANColombia sírvanse certificar si estas declaraciones son auténticas. Gracias”, dijo el congresista en su trino.

A continuación, los trinos de la discordia entre el abogado y el senador:

¡Uy Senador muy decente usted!

Debo informarle que los papeles no son falsos. Las declaraciones de renta que yo publico son exactamente las mismas que usted publicó en el portal de la función pública donde cualquier ciudadano puede verlas.



Debería simplemente explicar. Relájese. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

A mi me tiene sin cuidado el madrazo que me echó el senador @GustavoBolivar. Lo único que me interesa es que nos explique las razones por las que su patrimonio aumentó en $4.699.064.000 entre la declaración de 2018 y la de 2020 cuando ha dicho que está perdiendo plata. Sencillo. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

A mi me tiene sin cuidado el madrazo que me echó el senador @GustavoBolivar. Lo único que me interesa es que nos explique las razones por las que su patrimonio aumentó en $4.699.064.000 entre la declaración de 2018 y la de 2020 cuando ha dicho que está perdiendo plata. Sencillo. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

Senador Gustavo Bolívar esta declaración de 2018 que ahora usted muestra es totalmente distinta a la que usted mismo publicó en Twitter. Ahora ¿Podría explicarnos también por qué tiene 2 declaraciones de renta totalmente distintas para el 2018?



Trino 👉🏻https://t.co/LulPMVA2g3 https://t.co/JgIbvlp7yF — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

Ningún aparecido viene a jugar con mi honra. Nunca he tenido contratos con el Estado. No tengo familiares ni amigos en el Estado. Ni a Petro lo he llamado a pedirle puestos ni negocios. Alcaldes y gob amigos jamás han tenido una llamada mía a pedir favores. Respete idiota! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 18, 2022

El trino que eliminó Gustavo Bolívar - Foto: Tomado de la cuenta en Twitter: @GustavoBolivar

Borro el trino y ofrezco disculpas a mis uds por dejarme sacar de casillas de ese fulano que no hace más q pescar seguidores a punta de calumnias. No permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política. Jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 18, 2022