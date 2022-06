Polémica: el actor Bruno Díaz denuncia que el senador Gustavo Bolívar “incumplió y sigue endeudado” con su familia, tras muerte de su hijo

A comienzos de este año, por medio de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar aseguró que se había puesto al día con la deuda que tenía con el actor Bruno Díaz y su familia.

Lo anterior, luego de la controversia que tal tema suscitó y que llegó a ser relacionada con la muerte del hijo del actor. “Para desgracia de mis detractores, y l@s financiador@s del video aquel, el hotel, a pesar de las dificultades, se puso al día con los pagos atrasados por los paneles solares hace 2 semanas. El acuerdo era a 90 días, pero se pagó en la mitad del tiempo. Feliz año para todos”, aseguró el senador Bolívar por medio de su cuenta en Twitter el 3 de enero.

Sin embargo, el actor Bruno Díaz apareció nuevamente en un video denunciando que el senador del Pacto Histórico continúa endeudado con su familia.

“Del valor total pactado solo abonó el 10 %, disfrutando beneficios sin pagar mensualidades. Y ni hablar de los perjuicios a mi gente provocados. Diciembre 2021, pasaron casi tres años, el hombre llegó a un acuerdo con mis hijos pagando la deuda en parte hasta junio año pasado. Él nunca se puso al día como en sus trinos mentía”, dijo el actor en un video publicado en YouTube el pasado miércoles, 14 de junio.

El actor hizo referencia al trino del senador Bolívar a comienzos de enero.

Por lo tanto, Díaz explicó que por el momento van vencidos doce meses y, que por ende, este mes de junio se cumplió otro año del incumplimiento de la deuda del congresista.

“¿Hasta cuándo mi familia por su culpa sufre daños? (...) Usted debió reunirse desde febrero pasado, no contesta, no aparece, de nuevo está usted callado. Otra vez su negligencia, primer senador del Pacto”, agregó el actor.

Por lo tanto, le pidió a Gustavo Bolívar que honre lo que promete, recalcándole que la verdad está “en sus actos”.

“Si el tal cambio es por la vida, seamos éticos y honrados, que se cumpla la palabra; que si se dice, lo hagamos”, destacó Díaz al final del video.

Vale recordar que el actor y político Bruno Díaz ha venido denunciando desde meses atrás que el senador Gustavo Bolívar le quedó debiendo más de 220 millones de pesos a su difunto hijo por la instalación de paneles solares en el proyecto hotelero del también guionista.

Frente a esta polémica, Bolívar afirmó en su momento que había llegado a un acuerdo de pago con quienes instalaron los paneles de energía solar en el Paraíso Hotel Estudios, ubicado en el municipio de Girardot. De acuerdo con el senador, esto se había hecho sin recibir “ayuda alguna del Gobierno”. Según dijo, el acuerdo se firmó con las empresas Gaiag Guianza y Alianza por el Aire y la Tierra.

Para esto, informó que consignaría en tres oportunidades los montos adeudados. Uno de ellos fue realizado el mismo día del pacto, por 30 millones de pesos. Posteriormente, pagaría 60 millones de pesos divididos en transferencias a 30 y 60 días.

“A los acreedores les he reconocido hasta el último peso de intereses de mora, a la mayor tasa permitida por la Superintendencia Financiera, a pesar de que, hasta el día de hoy, el hotel aún no se ha visto beneficiado por la rebaja en los recibos de energía por causas ajenas al proveedor de la energía solar y asuntos no previstos en el contrato”, anotó el senador tiempo atrás.

Después de las consignaciones, la empresa se comprometió a poner en funcionamiento el sistema, lo cual habilitaría el pago de las siguientes cuotas hasta 2028, año final del contrato.

“El cumplimiento de mis obligaciones ha sido prioritario en mi vida, a pesar de las dificultades económicas que han surgido como producto de la publicidad negra que han hecho del hotel grupos uribistas y la quiebra que trajo al sector hotelero la pandemia de covid-19″, aseguró Bolívar en su momento.