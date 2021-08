Confidenciales “No todos están preparados para estas tormentas”, Gustavo Bolívar habla de muerte de Felipe Pasos

Muchos personajes de la política en el país han reaccionado sobre la lamentable noticia de la muerte del joven Felipe Pasos, amigo del hijo de Bruno Díaz, a quien el senador Gustavo Bolívar habría estafado, según la denuncia del actor.

Sin embargo, una de las reacciones más fuertes ha sido la del congresista Bolívar. Esto porque según Pasos, su amigo Diego Díaz, quien falleció en marzo, pasó muy mal sus últimos días tras la discusión que mantuvo con el senador por temas de una deuda. El joven Pasos decidió hablar ante los micrófonos de varios medios para desmentir lo que había dicho Bolívar sobre el caso. Pero su voz se apagó en las últimas horas, tras haberse quitado la vida.

Al respecto, el senador del partido Decentes se pronunció: “Lamento la decisión de Felipe Pasos. No lo conocí, no hablé con él, ni respondí sus tuits por prudencia y respeto a la opinión ajena. Quienes lo usaron en los medios y las redes con intereses oscuros, revísense: hicieron de un tema jurídico un show destructivo con odio y saña”. Asimismo, agregó: “Desconozco las causas de la triste decisión tomada por Felipe pero no es justo que se culpe a nadie por un desenlace que puede tener varias causas. Aun así, de todo esto debe quedar una enseñanza: no todos están preparados para estas tormentas. Detrás de cada cuenta hay un ser humano”.