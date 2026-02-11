JUDICIAL

Corte Suprema escuchará la versión del actor Bruno Díaz en el juicio contra Miguel Polo Polo por un trino injurioso dirigido a Gustavo Bolívar

El alto tribunal dejó en firme el llamado a juicio contra el representante a la Cámara por el delito de injuria.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 5:47 p. m.
La Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra Miguel Polo Polo.
La Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra Miguel Polo Polo. Foto: Samantha Chávez

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la nulidad planteada por el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo frente al llamado a juicio por el delito de injuria.

El alto tribunal no avaló las pretensiones del congresista, que había apelado la acusación, al considerar que se habían modificado los “hechos jurídicamente relevantes del delito de injuria entre la apertura de la investigación y la resolución de la acusación, vulnerándose el principio de congruencia”.

Esto hace referencia a que, en la apertura de la investigación, se mencionaba solo un aparte de la publicación, hecha en la cuenta personal y verificada del congresista Miguel Polo Polo, contra Gustavo Bolívar.

Sin embargo, en la acusación se había citado la publicación de manera completa. Para la defensa del representante, este hecho representaba una causal de nulidad que obligaba a regresar a la etapa de apertura de la investigación.

La Sala, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, consideró que dicha petición no tenía una base jurídica sólida, por lo que no tenía posibilidad de prosperar.

“No resulta jurídicamente viable que la defensa pretenda, mediante la nulidad, crear un recurso y una instancia adicional no consagrada en la legislación, con el fin de que se revise una decisión contraria a sus intereses, más aún cuando en su momento tuvo las herramientas para controvertir la decisión de marras y no las utilizó”, precisa uno de los apartes de la decisión, que ya fue notificada.

Polo Polo fue llamado a juicio por la publicación del 23 de agosto de 2023, en la que señalaba a Gustavo Bolívar de haber tenido participación directa en los hechos que rodearon el suicidio de Diego Díaz y Felipe Paso, quienes trabajaron con el exsenador.

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho. Una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso, los jóvenes, endeudados con el banco, se quitaron la vida”, trinó el representante a la Cámara.

El testimonio de Bruno Díaz

En la decisión de la Corte se avaló la práctica del testimonio del actor Bruno Alberto Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, quien tenía un contrato laboral con Gustavo Bolívar, con el fin de que aclare unas manifestaciones públicas que realizó.

Bruno Díaz y Gustavo Bolívar
Bruno Díaz y Gustavo Bolívar. Foto: Programa Vicky en SEMANA y archivo

Tras revisar la petición hecha por la defensa del congresista, la Corte consideró pertinente escuchar al actor en la etapa de juicio.

“(...) tal como lo indicó la solicitud de nulidad del defensor, una de las hipótesis defensivas era establecer que el procesado (Miguel) Abraham Polo Polo estaba convencido de sus afirmaciones, por lo que, acudiendo al principio de claridad, la Sala considera que puede deducirse, mínimamente, una pertinencia respecto de esa solicitud”, precisa.

Esto tiene como finalidad verificar si “las presuntas manifestaciones realizadas” por el actor en medios de comunicación “pudieron inducir o no a ese convencimiento”.

Finalmente, se ordenó a la Policía Nacional elaborar un informe con los antecedentes actualizados del congresista, “con el fin de determinar la personalidad del procesado y la existencia de circunstancias de mayor punibilidad relevantes al momento de definir la providencia de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de ser el caso”.

