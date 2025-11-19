Suscribirse

Judicial

Corte Suprema dejó en firme proceso contra Miguel Polo Polo por hostigamiento contra el presidente Gustavo Petro

La defensa del representante a la Cámara había pedido la nulidad del caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 2:34 p. m.
Representante a la Cámara Miguel Polo Polo En la Corte Suprema de Justici
El representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por presunto hostigamiento y violencia contra el presidente Gustavo Petro y los exintegrantes del grupo guerrillero M-19.

Esto, al rechazar un recurso de nulidad que interpuso la defensa del congresista, en el que alegaba vulneraciones del derecho al debido proceso.

“La Sala consideró que no se afectó el derecho a la defensa y que los hechos jurídicamente relevantes, tanto en la apertura del sumario como en la indagatoria y en la acusación, se limitaron a la publicación que hizo el investigado en sus redes sociales”, señaló el alto tribunal.

Los hechos se relacionan con los mensajes publicados en redes sociales por parte de Miguel Polo Polo. En uno de ellos, fechado el 14 de noviembre de 2023, el congresista indicó: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!” junto a un video de la quema de una bandera del Movimiento M-19.

Contexto: Las dos acusaciones que tiene la Corte Suprema contra Miguel Polo Polo por injuria y hostigamiento

Ese mismo día, publicó una imagen de referencia en la que mostraba la incineración de una efigie con la misma bandera y el rostro del presidente de la República, Gustavo Petro.

Para la Corte Suprema, varios mensajes, con tono amenazante, han sido emitidos por parte de Polo Polo en eventos públicos y medios de comunicación.

Marcha del silencio en Bogotá, plaza de Bolívar
Miguel Polo Polo durante la Marcha del silencio, en Bogotá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Uno de esos mensajes lo publicó el pasado 9 de septiembre de 2022, en el que aseguró: “Los mamertos andan indignados diciendo que Pinochet dejó no sé cuántos muertos y víctimas. Les pregunto: ¿cuántos muertos dejo las Farc y el M-19 en 50 años de terrorismo en Colombia? Y muy bien que hoy estén gobernando y cogobernando, y ustedes aplaudiendo como focas. ¡Hipócritas!” (sic), señala el auto por medio del cual se llamó a juicio al congresista.

Otro de los mensajes en la cuenta de X del representante Polo Polo advierte que no sabe “qué diferencia hay entre Popeye (sicario de Pablo Escobar) y los asesinos del M-19, el ELN y las Farc. Todos son igual de criminales y despiadados. Además, algunos trabajaron en llave, porque a fin de cuentas todos han sido narcos, los últimos con disfraz revolucionario”.

Contexto: Miguel Polo Polo se disculpó con María Fernanda Carrascal, luego de que el CNE le ordenara hacerlo

En este caso, la Sala Penal ordenó la práctica de pruebas y escuchar testimonios de varios funcionarios públicos, entre ellos el del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la vicepresidenta, Francia Márquez Mina; y la senadora María José Pizarro.

El representante tiene un proceso tras la demanda que le radicó el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por injuria y calumnia, luego de que lo vinculara en sus redes sociales con grupos ilegales y lo mencionara como uno de los financiadores de organizaciones como la Primera Línea, que protagonizaron varias manifestaciones y movilizaciones en noviembre de 2019 durante el llamado estallido social.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Curazao hace historia y clasifica al Mundial 2026: rompió dos récords y sus jugadores no nacieron en la isla

2. Juan Carlos Pinzón aclaró que su propuesta de unidad es como la que dijo Álvaro Uribe: “Va desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

3. Candidatas señalan directamente a Petro por sus polémicos gastos en Portugal mientras él se defiende en X

4. Gerente de Emcali defiende rigor del proceso de alumbrado público y confirma avances desde mesa con la Procuraduría

5. Sofía Petro descrestó en redes sociales con un video y desató ola de comentarios: “Hermosa personalidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Polo PoloGustavo PetroM-19

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.