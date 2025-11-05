Los congresistas Miguel Polo Polo y María Fernanda Carrascal han tenido enfrentamientos en múltiples espacios en los que se han cuestionado entre sí.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le había ordenado a Polo Polo disculparse con la congresista del petrismo por mensajes que publicó en su contra y que el tribunal electoral consideró que configuraban actos de violencia de género en política.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el CNE mediante Resolución N° 10266 que me ordena presentar disculpas a la representante María Carrascal por las publicaciones realizadas en redes sociales, que dicha autoridad valoró como manifestaciones de violencia política en su contra: me disculpo con ella acatando lo ordenado por el CNE", aseguró el congresista.

Entre los representantes se había generado un fuerte debate por las inasistencias que había sumado por diferentes hechos. Polo Polo le reclamó a Carrascal que, supuestamente, no había estado en una sesión del Congreso con el argumento de que la congresista fue mamá recientemente, mientras que ella le respondió que a pesar de esas responsabilidades sí estaba allí.

Polo Polo le había reclamado a la parlamentaria porque, supuestamente, no había asistido a algunos debates y estaría cobrando el sueldo de congresista. Y le recordó la reforma laboral que ella lideró en la Cámara y sobre la cual el petrismo argumentaba que daría mejores condiciones laborales a los ciudadanos.

Los congresistas también se habían enfrentado por otros temas relacionados con el ausentismo en el Congreso.

“Imponer medida de protección a favor de la ciudadana María Fernanda Carrascal y, en consecuencia, ordenar al ciudadano Miguel Polo Polo el cumplimiento obligatorio de las siguientes medidas: retirar de la red social X las siguientes publicaciones, las cuales constituyen actos de violencia política contra la mujer, en cumplimiento de los principios de respeto a la dignidad humana, igualdad y no discriminación”, había determinado el CNE en su resolución.

Los congresistas han tenido múltiples enfrentamientos en distintos escenarios. | Foto: SEMANA

Además, mencionaron que a través de la red social X, dentro de un término de cinco días, contados a partir de la notificación de la resolución, Polo Polo debía presentar las excusas “públicas claras, expresas y concretas a la congresista María Fernanda Carrascal”, porque había resultado afectada con estos actos que fueron considerados violencia política de género.