El CNE le ordenó a Miguel Polo Polo borrar varios mensajes que publicó contra María Fernanda Carrascal

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le ordenó al representante a la Cámara Miguel Polo Polo, borrar varios mensajes que publicó en su cuenta personal de X en contra de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.

En esa determinación, el organismo impuso medidas de protección a favor de la congresista.

“Imponer medida de protección a favor de la ciudadana María Fernanda Carrascal y, en consecuencia, ordenar al ciudadano Miguel Polo Polo, el cumplimiento obligatorio de las siguientes medidas: retirar de la red social X las siguientes publicaciones, las cuales constituyen actos de violencia política contra la mujer, en cumplimiento de los principios de respeto a la dignidad humana, igualdad y no discriminación”, dice uno de los apartes de la decisión del CNE.

Documento decisión del CNE caso Miguel Polo Polo | Foto: Documento decisión del CNE caso Miguel Polo Polo

Y agrega el documento: “A través de la red social X, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la presente decisión, deberá presentar excusas públicas claras, expresas y concretas a la congresista María Fernanda Carrascal, quien resultó afectada por los actos de violencia política de género”.

Miguel Polo Polo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“La manifestación de excusas públicas en la red social X deberá publicarse en su cuenta oficial por un período mínimo de treinta (30) días calendario, en condiciones de visibilidad y accesibilidad, como medida de reparación simbólica y garantía de no repetición”, dice otro de los puntos de la medida del CNE.

Estos son los mensajes en cuestión:

Mensaje Miguel Polo Polo de su cuenta de X | Foto: Mensaje Miguel Polo Polo de su cuenta de X

En otro post, expresó:

Mensaje Miguel Polo Polo de su cuenta de X | Foto: Mensaje Miguel Polo Polo de su cuenta de X

Y el otro mensaje que deberá borrar es:

Mensaje Miguel Polo Polo de su cuenta de X | Foto: Mensaje Miguel Polo Polo de su cuenta de X

Por otro lado, el pasado 17 de octubre, la Corte Constitucional obligó a Miguel Polo Polo a devolver las botas del homenaje que se hizo en el Congreso a las víctimas de los llamados falsos positivos.

El cara a cara de Miguel Polo Polo con las madres de víctimas de falsos positivos. | Foto: No

Ese alto tribunal también manifestó que el representante a la Cámara tendrá que publicar en sus redes una disculpa pública en la que reconozca la legitimidad de la instalación, su valor como ejercicio de memoria y la falsedad de las afirmaciones que hizo sobre los supuestos pagos a quienes participaron en el homenaje.